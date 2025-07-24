Як перевірити термопасту на придатність — поради перед нанесенням

Нанесення термопасти на кришку процесора комп'ютера. Фото: кадр з відео/YouTube

Термопаста не служить вічно: на кожному шприці чи баночці є термін придатності, але за правильної перевірки матеріал можна використовувати повторно. Експерти пояснили, на які ознаки звернути увагу, аби не нашкодити системі охолодження комп'ютера.

Про це пише SlashGear.

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Термопаста зазвичай купується "про запас" і роками лежить у шухляді. Першою підказкою про стан матеріалу є дата на упаковці, та навіть після формального "закінчення" паста інколи придатна. Якщо тара прозора, варто оглянути поверхню: висохлі тріщини чи масляні нашарування свідчать, що склад уже не годиться. Усі зміни густини, текстури чи в'язкості — також тривожний сигнал.

У закритому вигляді термін зберігання сильно різниться: Kooling Monster і Noctua вказують від 6 місяців до 2 років, Thermal Grizzly — щонайменше 3 роки, а Arctic обіцяє до 8 років. Проте правило просте: кілька років у сухому прохолодному місці паста зазвичай переживає без проблем.

Щоб пересвідчитися остаточно, треба видавити трохи матеріалу. Якщо він надто сухий, липкий, погано розмазується або, навпаки, рідкий і стікає, паста втратила властивості. Свіжа ж легко розподіляється по кришці процесора й не тече після нанесення.

Чи зашкодить прострочена паста процесору

Якщо склад зберігався герметично, навіть прострочена паста рідко шкодить ЦП — головне, щоб її стан був нормальним. Найкраще тримати тюбик щільно закритим у зіп-пакеті в сухому прохолодному місці.

Практичні тести це підтверджують. Засновник Igor's Lab Ігор Валлоссек випробував 20‑річний зразок Arctic Cooling на Intel Core i9‑13900K: температура зросла всього на 5‑6 °C порівняно з новою Alphacool Apex. YouTube‑канал mryeester порівняв шість паст (найстарішій — 19 років, ще одна — 30 років) й одержав 85 °C на свіжих зразках та 87‑90 °C на старих.

Отже, старий матеріал гірший, але цілком життєздатний, якщо перегріву немає.

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