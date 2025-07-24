Як перевірити термопасту на придатність — поради перед нанесенням

Чи можна використовувати стару термопасту для комп'ютера
Термопаста не служить вічно: на кожному шприці чи баночці є термін придатності, але за правильної перевірки матеріал можна використовувати повторно. Експерти пояснили, на які ознаки звернути увагу, аби не нашкодити системі охолодження комп'ютера.
Про це пише SlashGear.
Як зрозуміти, що термопаста ще робоча
Термопаста зазвичай купується "про запас" і роками лежить у шухляді. Першою підказкою про стан матеріалу є дата на упаковці, та навіть після формального "закінчення" паста інколи придатна. Якщо тара прозора, варто оглянути поверхню: висохлі тріщини чи масляні нашарування свідчать, що склад уже не годиться. Усі зміни густини, текстури чи в'язкості — також тривожний сигнал.
У закритому вигляді термін зберігання сильно різниться: Kooling Monster і Noctua вказують від 6 місяців до 2 років, Thermal Grizzly — щонайменше 3 роки, а Arctic обіцяє до 8 років. Проте правило просте: кілька років у сухому прохолодному місці паста зазвичай переживає без проблем.
Щоб пересвідчитися остаточно, треба видавити трохи матеріалу. Якщо він надто сухий, липкий, погано розмазується або, навпаки, рідкий і стікає, паста втратила властивості. Свіжа ж легко розподіляється по кришці процесора й не тече після нанесення.
Чи зашкодить прострочена паста процесору
Якщо склад зберігався герметично, навіть прострочена паста рідко шкодить ЦП — головне, щоб її стан був нормальним. Найкраще тримати тюбик щільно закритим у зіп-пакеті в сухому прохолодному місці.
Практичні тести це підтверджують. Засновник Igor's Lab Ігор Валлоссек випробував 20‑річний зразок Arctic Cooling на Intel Core i9‑13900K: температура зросла всього на 5‑6 °C порівняно з новою Alphacool Apex. YouTube‑канал mryeester порівняв шість паст (найстарішій — 19 років, ще одна — 30 років) й одержав 85 °C на свіжих зразках та 87‑90 °C на старих.
Отже, старий матеріал гірший, але цілком життєздатний, якщо перегріву немає.
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