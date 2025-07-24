Как проверить термопасту на пригодность — советы перед нанесением

Нанесение термопасты на крышку процессора компьютера. Фото: кадр из видео/YouTube

Термопаста не служит вечно: на каждом шприце или баночке есть срок годности, но при правильной проверке материал можно использовать повторно. Эксперты объяснили, на какие признаки обратить внимание, чтобы не навредить системе охлаждения компьютера.

Об этом пишет SlashGear.

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Термопаста обычно покупается "про запас" и годами лежит в ящике. Первой подсказкой о состоянии материала является дата на упаковке, но даже после формального "окончания" паста иногда пригодна. Если тара прозрачная, стоит осмотреть поверхность: высохшие трещины или масляные наслоения свидетельствуют, что состав уже не годится. Все изменения плотности, текстуры или вязкости — также тревожный сигнал.

В закрытом виде срок хранения сильно разнится: Kooling Monster и Noctua указывают от 6 месяцев до 2 лет, Thermal Grizzly — не менее 3 лет, а Arctic обещает до 8 лет. Тем не менее правило простое: несколько лет в сухом прохладном месте паста обычно переживает без проблем.

Чтобы убедиться окончательно, надо выдавить немного материала. Если он слишком сухой, липкий, плохо размазывается или, наоборот, жидкий и стекает, паста потеряла свойства. Свежая же легко распределяется по крышке процессора и не течет после нанесения.

Навредит ли просроченная паста процессору

Если состав хранился герметично, даже просроченная паста редко вредит ЦП — главное, чтобы ее состояние было нормальным. Лучше всего держать тюбик плотно закрытым в зип-пакете в сухом прохладном месте.

Практические тесты это подтверждают. Основатель Igor's Lab Игорь Валлоссек испытал 20-летний образец Arctic Cooling на Intel Core i9-13900K: температура выросла всего на 5-6 °C по сравнению с новой Alphacool Apex. YouTube-канал mryeester сравнил шесть паст (самой старой — 19 лет, еще одной — 30 лет) и получил 85 °C на свежих образцах и 87-90 °C на старых.

Таким образом, старый материал хуже, но вполне жизнеспособен, если перегрева нет.

Напомним, киноиндустрия давно очарована темой компьютеров и хакерства, однако ради зрелищности режиссеры часто пренебрегают технической правдивостью. Экранные хакеры балансируют между героизацией и демонизацией, а их способности — между реальностью и вымыслом.

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