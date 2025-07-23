Windows 10 припинить отримувати оновлення — що робити користувачам

Операційна система Windows 10 на екрані монітора. Фото: Unsplash

Windows 10 незабаром відзначить десяту річницю й водночас наблизиться до кінця офіційної підтримки: з 14 жовтня 2025 року операційна система більше не отримуватиме оновлень безпеки та якості. Попри те що найпоширенішою версією Windows уже став Windows 11, сотні мільйонів комп'ютерів усе ще працюють під керуванням "десятки".

Про все, що варто знати про припинення підтримки Windows 10, пише Neowin.

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Що варто знати про завершення підтримки Windows 10

Windows 10 залишатиметься працездатною й після 15 жовтня 2025 року, але робота без патчів безпеки підвищує ризик зараження шкідливим ПЗ. Microsoft пропонує програму Extended Security Updates (ESU), яка забезпечить додаткові 12 місяців оновлень із 14 жовтня 2025 року до 13 жовтня 2026 року. Домашні користувачі можуть отримати цей рік безплатно, зберігши резервну копію налаштувань в OneDrive, заплативши 1 000 бонусних балів Microsoft Rewards або 30 доларів, бізнес‑клієнти сплачують щорічну ліцензію за кожен ПК і можуть подовжити підтримку до трьох років.

Програма ESU поширюється на всі профілі на одному пристрої й дозволяє зареєструвати до десяти комп'ютерів на один обліковий запис Microsoft (кожен потрібно підключати окремо). Щоб отримати оновлення, система має бути на версії 22H2, у виданнях Home, Pro, Pro for Workstations або Pro Education, також потрібен вхід до Microsoft Account із правами адміністратора.

Після закінчення офіційної підтримки більшість застосунків і ігор продовжать працювати, але розробники поступово припинятимуть оновлення під Windows 10. Наприклад, Microsoft 365 отримуватиме нові функції до серпня 2026 року, а патчі безпеки — до 10 жовтня 2028 року. Інформації про строки припинення підтримки великих програм, зокрема Chrome чи Adobe, поки немає.

Користувачі сумісних ПК можуть безплатно перейти на Windows 11 і після кінця підтримки Windows 10, власники несумісного "заліза" також мають неофіційні шляхи оновлення. Альтернативою залишаються сторонні постачальники патчів, зокрема 0patch, які пропонують до п'яти років платних оновлень безпеки.

Якщо ваш комп'ютер перебуває в режимі кіоску, приєднаний до Entra або Active Directory чи керований через MDM, зареєструватися в ESU не вийде. Так само не вдасться подовжити підтримку, якщо ПК працює в домені без локального адміністратора.

Ба більше, після 15 жовтня 2026 року Microsoft поки що не планує продовжувати ESU. Тож власникам Windows 10 варто заздалегідь обрати шлях: перейти на Windows 11 офіційно чи неофіційно, оновити апаратну частину або повністю змінити операційну систему. Інакше незакриті вразливості рано чи пізно піддадуть комп'ютер ризику зараження шкідливим кодом.

Нагадаємо, Windows 10 досі залишається найпопулярнішою операційною системою у світі, але Microsoft вже оголосила про завершення її підтримки. Без переходу на Windows 11 до кінця 2025 року користувачі ризикують залишитися без оновлень безпеки й виправлень критичних помилок.

Також ми писали, що дізнатися, яку версію Windows встановлено на комп'ютері, допоможе зрозуміти, чи вже надійшло оновлення 24H2 для Windows 11. Це відкриє доступ до нових функцій та дасть змогу вчасно підготуватися до змін.