Windows 10 скоро втратить підтримку — чому варто зараз перейти на Windows 11

Оновлення Windows на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Windows 10 досі залишається найпопулярнішою версією ОС, але Microsoft готується припинити її підтримку. Якщо користувачі не оновляться до Windows 11 до кінця 2025 року, їхні комп'ютери залишаться без захисту від уразливостей і критичних помилок.

Про це пише SlashGear.

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Чому потрібно оновитися до Windows 11

Microsoft оголосила, що 14 жовтня 2025 року Windows 10 досягне "кінця життєвого циклу": більше не буде оновлень безпеки чи виправлень багів. Після цієї дати ПК з Windows 10 стануть дедалі вразливішими до атак, адже нові експлойти залишаться без патчів. Це особливо небезпечно для організацій, які оперують конфіденційними даними — лікарень, юридичних фірм та страхових компаній.

Microsoft уже проходила цей шлях: Windows 7 втратила підтримку у січні 2020 року, а Windows 8 — на початку 2023 року. Для "десятки" сценарій повторюється приблизно через десять років після її релізу.

Разом із завершенням підтримки користувачі стикаються з дилемою: або перейти на Windows 11, або приєднатися до програми Extended Security Updates (ESU). Остання надає мінімальні патчі безпеки, але коштує 30 доларів на рік для приватних користувачів і 61 долар — для корпоративних пристроїв, причому ціна подвоюється щороку.

Хоча апгрейд до Windows 11 безплатний для більшості, він може виявитися складним через апаратні вимоги. ОС потребує модуля TPM 2.0 та інших сучасних компонентів. Машини без таких характеристик формально можуть встановити Windows 11, але Microsoft не гарантує їм оновлень чи підтримки — а отже, це такий самий ризик, як залишитися на Windows 10. У підсумку для частини користувачів єдиним безпечним варіантом буде покупка нового ПК.

Нагадаємо, Microsoft ще раз підтвердила завершення підтримки Windows 10, а для багатьох користувачів оновлення до Windows 11 виявилося складним через жорсткі технічні вимоги та вартість нової ліцензії. Це спонукало частину українців звернути увагу на безплатні операційні системи з відкритим кодом.

Також ми писали, що, попри сучасний інтерфейс Windows 11, чимало користувачів прагнуть повернути знайомий вигляд Windows 10. Повністю відтворити старий стиль не вийде, але завдяки спеціальним налаштуванням і програмам можна значно наблизити нову ОС до звичного вигляду.