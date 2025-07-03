Windows 10 скоро потеряет поддержку — почему стоит сейчас перейти на Windows 11

Обновление Windows на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Windows 10 до сих пор остается самой популярной версией ОС, но Microsoft готовится прекратить ее поддержку. Если пользователи не обновятся до Windows 11 до конца 2025 года, их компьютеры останутся без защиты от уязвимостей и критических ошибок.

Об этом пишет SlashGear.

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Почему нужно обновиться до Windows 11

Microsoft объявила, что 14 октября 2025 года Windows 10 достигнет "конца жизненного цикла": больше не будет обновлений безопасности или исправлений багов. После этой даты ПК с Windows 10 станут все более уязвимыми к атакам, ведь новые эксплойты останутся без патчей. Это особенно опасно для организаций, которые оперируют конфиденциальными данными — больниц, юридических фирм и страховых компаний.

Microsoft уже проходила этот путь: Windows 7 потеряла поддержку в январе 2020 года, а Windows 8 — в начале 2023 года. Для "десятки" сценарий повторяется примерно через десять лет после ее релиза.

Вместе с завершением поддержки пользователи сталкиваются с дилеммой: либо перейти на Windows 11, либо присоединиться к программе Extended Security Updates (ESU). Последняя предоставляет минимальные патчи безопасности, но стоит 30 долларов в год для частных пользователей и 61 доллар — для корпоративных устройств, причем цена удваивается каждый год.

Хотя апгрейд до Windows 11 бесплатный для большинства, он может оказаться сложным из-за аппаратных требований. ОС требует модуля TPM 2.0 и других современных компонентов. Машины без таких характеристик формально могут установить Windows 11, но Microsoft не гарантирует им обновлений или поддержки — а значит, это такой же риск, как остаться на Windows 10. В итоге для части пользователей единственным безопасным вариантом будет покупка нового ПК.

Напомним, Microsoft еще раз подтвердила завершение поддержки Windows 10, а для многих пользователей обновление до Windows 11 оказалось сложным из-за жестких технических требований и стоимости новой лицензии. Это побудило часть украинцев обратить внимание на бесплатные операционные системы с открытым кодом.

Также мы писали, что, несмотря на современный интерфейс Windows 11, многие пользователи стремятся вернуть знакомый вид Windows 10. Полностью воссоздать старый стиль не получится, но благодаря специальным настройкам и программам можно значительно приблизить новую ОС к привычному виду.