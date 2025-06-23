Microsoft натякає на примусовий перехід — коли припиниться підтримка Windows 10

Операційна система Windows 10 на ноутбуці. Фото: Unsplash

Microsoft чітко натякнула, що залишатися на Windows 10 невдовзі стане неможливо. Безплатне оновлення залишиться доступним лише до моменту, коли компанія розпочне автоматичну інсталяцію Windows 11 на сумісні комп'ютери.

Про це пише Forbes.

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Ще одна ознака цього тижня свідчить, що рішення "залишуся на Windows 10" скоро вийде з рук користувачів. Компанія вже попереджає, що власникам придатних ПК доведеться перейти на нову систему, а значить — дедлайн безплатного апгрейду обмежений у часі. На це вказує дрібний шрифт умов до останніх патчів Windows 10.

Раніше цього року Microsoft без запиту встановила новий клієнт Outlook на Windows 10, а також розгорнула збірку Windows 11 24H2 на домашніх і професійних версіях Windows 11, які не під управлінням ІТ-відділів. Критичний дзвінок пролунав торік, коли патч KB5001716 самостійно з'явився на Windows 10. У примітках зазначено, що система може спробувати завантажити й установити нову версію, якщо чинна збірка наближається до завершення підтримки.

Це стосується приблизно 400 мільйонів користувачів. У соцмережах уже з'явилася хвиля попереджень: підтримка Windows 10 закінчується 14 жовтня 2025 року. За даними Windows Latest, продовжити її можна ще на рік за 30 доларів, інакше Microsoft "примусово оновить" усі сумісні ПК до Windows 11, хоч би якою була ваша позиція.

Найближчі сто днів визначатимуть дві цифри. Перша — скільки сумісних машин таки перейдуть. Цього місяця статистика приємно здивувала Microsoft: мільйони нарешті оновилися, й Windows 11 уперше готова обійти Windows 10 за часткою ринку. Проте поки що понад половина користувачів усе ще на старій ОС.

Друга цифра — скільки ПК узагалі не можуть безплатно оновитися. Аналітики називають мінімум 240 мільйонів, і, можливо, їх значно більше. Такі пристрої не підпадають під автоматичний апгрейд: власникам доведеться придбати річний пакет безпекових оновлень або залишитися без захисту.

Нагадаємо, багато користувачів Windows 11 прагнуть повернути класичний вигляд Windows 10 — через звичне розташування елементів та інтерфейс. Повністю повторити його неможливо, але сторонні утиліти дозволяють зробити нову ОС значно схожою на попередню.

Також ми писали, що підтримка Windows 10 офіційно завершиться в жовтні 2025 року. Після цього користувачам доведеться переходити на Windows 11, щоб зберегти оновлення безпеки. Навіть якщо ваш комп'ютер не підтримується офіційно, існують способи обійти обмеження.