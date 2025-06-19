Microsoft ігнорує ці 5 побажань — чого хочуть користувачі Windows 11

Ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Кілька років тому Microsoft запустила програму Feedback Hub, де всі охочі можуть пропонувати покращення для Windows 11. Дослідивши ці пропозиції, було виокремлено п'ять найпопулярніших побажань, які наразі набрали тисячі голосів.

Про це пише PCWorld.

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Переміщення панелі завдань

Найбільше голосів — понад 24 000 — набрала можливість переносити панель завдань угору чи на боки екрана. Нині вона жорстко закріплена внизу, і користувачі вже кілька років питають, чому Microsoft досі не повернула цю опцію.

Повне вимкнення рекомендацій у меню "Пуск"

Сьогодні Windows 11 дозволяє лише обмежити кількість рекомендованих елементів, але не прибрати їх повністю (хоч у тестових збірках така можливість уже є). Багатьох це не влаштовує: вони хочуть раз і назавжди сховати блок рекомендацій.

Вибір пошукової системи за замовчуванням

Операційна система все ще виконує пошук через Bing і відкриває результати в Edge. У країнах ЄЕП користувачі можуть обирати іншу пошукову систему, але для США Microsoft поки що не планує аналогічних змін.

Зменшення системних вимог

Windows 11 вимагає наявності сумісного процесора та, що найважливіше, модуля TPM 2.0. Через це багато ПК на Windows 10 не можуть оновитися, а кінець підтримки "десятки" вже близько. Microsoft радить купувати нові пристрої, та це не вихід для всіх.

Додаткові опції для значків на панелі завдань

Хоч "never combine" уже доступний, його поведінка містить низку недоліків, що дратують користувачів. Feedback Hub сповнений скарг на те, як Windows 11 поводиться з піктограмами та простором на панелі.

Нагадаємо, Windows Insider постійно тестує функції, які згодом можуть з'явитися в стабільній версії ОС. Остання збірка фокусується на гнучкості персоналізації та покращенні візуального досвіду.

Також ми писали, що Microsoft прагне уніфікувати систему оновлень. Новий інструмент централізує пошук і встановлення апдейтів для всіх програм, що працюють у Windows 11, спрощуючи життя користувачам.