Microsoft игнорирует эти 5 пожеланий — чего хотят пользователи Windows 11

Ноутбук с Windows 11. Фото: Unsplash

Несколько лет назад Microsoft запустила программу Feedback Hub, где все желающие могут предлагать улучшения для Windows 11. Исследовав эти предложения, было выделено пять самых популярных пожеланий, которые сейчас набрали тысячи голосов.

Об этом пишет PCWorld.

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Перемещение панели задач

Больше всего голосов — более 24 000 — набрала возможность переносить панель задач вверх или по бокам экрана. Сейчас она жестко закреплена внизу, и пользователи уже несколько лет спрашивают, почему Microsoft до сих пор не вернула эту опцию.

Полное отключение рекомендаций в меню "Пуск"

Сегодня Windows 11 позволяет лишь ограничить количество рекомендованных элементов, но не убрать их полностью (хотя в тестовых сборках такая возможность уже есть). Многих это не устраивает: они хотят раз и навсегда скрыть блок рекомендаций.

Выбор поисковой системы по умолчанию

Операционная система все еще выполняет поиск через Bing и открывает результаты в Edge. В странах ЕЭП пользователи могут выбирать другую поисковую систему, но для США Microsoft пока не планирует аналогичных изменений.

Уменьшение системных требований

Windows 11 требует наличия совместимого процессора и, что самое важное, модуля TPM 2.0. Из-за этого многие ПК на Windows 10 не могут обновиться, а конец поддержки "десятки" уже близко. Microsoft советует покупать новые устройства, но это не выход для всех.

Дополнительные опции для значков на панели задач

Хотя "never combine" уже доступен, его поведение содержит ряд недостатков, которые раздражают пользователей. Feedback Hub полон жалоб на то, как Windows 11 ведет себя с пиктограммами и пространством на панели.

Напомним, Windows Insider постоянно тестирует функции, которые впоследствии могут появиться в стабильной версии ОС. Последняя сборка фокусируется на гибкости персонализации и улучшении визуального опыта.

Также мы писали, что Microsoft стремится унифицировать систему обновлений. Новый инструмент централизует поиск и установку апдейтов для всех программ, работающих в Windows 11, упрощая жизнь пользователям.