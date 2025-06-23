Microsoft намекает на принудительный переход — когда прекратится поддержка Windows 10

Операционная система Windows 10 на ноутбуке. Фото: Unsplash

Microsoft четко намекнула, что оставаться на Windows 10 вскоре станет невозможно. Бесплатное обновление останется доступным только до момента, когда компания начнет автоматическую инсталляцию Windows 11 на совместимые компьютеры.

Об этом пишет Forbes.

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Еще один признак этой недели свидетельствует, что решение "останусь на Windows 10" скоро выйдет из рук пользователей. Компания уже предупреждает, что владельцам пригодных ПК придется перейти на новую систему, а значит — дедлайн бесплатного апгрейда ограничен во времени. На это указывает мелкий шрифт условий к последним патчам Windows 10.

Ранее в этом году Microsoft без запроса установила новый клиент Outlook на Windows 10, а также развернула сборку Windows 11 24H2 на домашних и профессиональных версиях Windows 11, которые не под управлением IT-отделов. Критический звонок прозвучал в прошлом году, когда патч KB5001716 самостоятельно появился на Windows 10. В примечаниях указано, что система может попробовать загрузить и установить новую версию, если действующая сборка приближается к завершению поддержки.

Это касается примерно 400 миллионов пользователей. В соцсетях уже появилась волна предупреждений: поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. По данным Windows Latest, продлить ее можно еще на год за 30 долларов, иначе Microsoft "принудительно обновит" все совместимые ПК до Windows 11, какой бы ни была ваша позиция.

Ближайшие сто дней будут определять две цифры. Первая — сколько совместимых машин таки перейдут. В этом месяце статистика приятно удивила Microsoft: миллионы наконец обновились, и Windows 11 впервые готова обойти Windows 10 по доле рынка. Однако пока что более половины пользователей все еще на старой ОС.

Вторая цифра — сколько ПК вообще не могут бесплатно обновиться. Аналитики называют минимум 240 миллионов, и, возможно, их значительно больше. Такие устройства не подпадают под автоматический апгрейд: владельцам придется приобрести годовой пакет обновлений безопасности или остаться без защиты.

Напомним, многие пользователи Windows 11 стремятся вернуть классический вид Windows 10 — из-за привычного расположения элементов и интерфейса. Полностью повторить его невозможно, но сторонние утилиты позволяют сделать новую ОС значительно похожей на предыдущую.

Также мы писали, что поддержка Windows 10 официально завершится в октябре 2025 года. После этого пользователям придется переходить на Windows 11, чтобы сохранить обновления безопасности. Даже если ваш компьютер не поддерживается официально, существуют способы обойти ограничения.