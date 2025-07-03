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Головна Технології Windows 10 втратить підтримку вже восени — які альтернативи

Windows 10 втратить підтримку вже восени — які альтернативи

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Дата публікації: 3 липня 2025 14:22
Windows 10 втратить підтримку у жовтні — що далі робити українцям
Запуск операційної системи Windows на екрані монітора. Фото: Unsplash

Microsoft припиняє безплатні оновлення безпеки для Windows 10 14 жовтня 2025 року. "Кінець життя" операційної системи несе певні ризики, проте користувачі ПК в Україні мають кілька варіантів дій.

Про це пише GMSinfo.

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Чим загрожує завершення підтримки

Протягом життєвого циклу продукту Microsoft регулярно випускає патчі, що закривають нові вразливості й удосконалюють функції Windows. Після 15 жовтня 2025 року ці безплатні оновлення для "десятки" припиняться, а сама ОС стане легшою мішенню для кіберзлочинців. Компанія залишить лише платну програму Extended Security Updates (ESU), яка триватиме до 14 жовтня 2028 року — виняток становитимуть версії LTSC для корпоративного сегмента.

Окрім безпеки, під загрозою опиняється сумісність з новими пристроями. Виробники можуть поступово відмовитися від випуску драйверів під Windows 10, що ускладнить роботу сучасного обладнання. Аналогічна ситуація вже траплялася з Windows 7.

Домашнім користувачам, імовірно, вдасться залишатися на Windows 10 без серйозних проблем. У разі виявлення критичної дірки Microsoft зазвичай випускає екстрений патч навіть для "пенсійних" систем. Натомість компаніям, особливо з фінансового сектору, варто замислитися про перехід: великі масиви чутливих даних вимагають актуального захисту.

З можливих рішень є такі варіанти:

  • купити ESU — продовжити отримувати патчі, сплативши приблизно 30 доларів на рік або використавши накопичені бали Microsoft Rewards;
  • оновитися до Windows 11 — безплатно, якщо ПК відповідає вимогам (TPM 2.0, сучасний процесор, 16 ГБ ОЗП, SSD). Потрібен час, щоб звикнути до нового інтерфейсу, та варто зважати на вищі системні вимоги;
  • перейти на Linux — більшість дистрибутивів безплатні й регулярно оновлюються, але можливі труднощі з окремими програмами та іграми;
  • посилити захист — установити на Windows 10 надійний платний антивірус і дотримуватись базової кібергігієни.

Найзручнішим і найперспективнішим варіантом залишається сучасне "залізо" з Windows 11 — це одночасно інвестиція у безпеку й можливість користуватися новими ШІ-функціями ОС. Для тих, чий ПК не відповідає вимогам, Windows 10 ще кілька років залишатиметься прийнятним вибором, однак варто заздалегідь спланувати оновлення або заміну техніки.

Нагадаємо, Microsoft чітко натякнула, що залишитися на Windows 10 у 2025 році буде дедалі складніше. Безплатне оновлення до Windows 11 збережеться лише доти, доки компанія не розпочне автоматичну інсталяцію нової ОС на сумісні пристрої.

Також ми писали, що завершення підтримки Windows 10 змусило багатьох українських користувачів замислитися про альтернативи. Через високі вимоги та вартість ліцензії на Windows 11 дедалі більше людей придивляються до безплатних операційних систем із відкритим кодом.

Microsoft Windows комп'ютери операційна система оновлення Linux
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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