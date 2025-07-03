Windows 10 потеряет поддержку в октябре — что дальше делать украинцам

Запуск операционной системы Windows на экране монитора. Фото: Unsplash

Microsoft прекращает бесплатные обновления безопасности для Windows 10 14 октября 2025 года. "Конец жизни" операционной системы несет определенные риски, однако пользователи ПК в Украине имеют несколько вариантов действий.

Об этом пишет GMSinfo.

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Чем грозит завершение поддержки

В течение жизненного цикла продукта Microsoft регулярно выпускает патчи, закрывающие новые уязвимости и совершенствуют функции Windows. После 15 октября 2025 года эти бесплатные обновления для "десятки" прекратятся, а сама ОС станет более легкой мишенью для киберпреступников. Компания оставит только платную программу Extended Security Updates (ESU), которая продлится до 14 октября 2028 года — исключение составят версии LTSC для корпоративного сегмента.

Кроме безопасности, под угрозой оказывается совместимость с новыми устройствами. Производители могут постепенно отказаться от выпуска драйверов под Windows 10, что усложнит работу современного оборудования. Аналогичная ситуация уже случалась с Windows 7.

Домашним пользователям, вероятно, удастся оставаться на Windows 10 без серьезных проблем. В случае обнаружения критической дыры Microsoft обычно выпускает экстренный патч даже для "пенсионных" систем. Зато компаниям, особенно из финансового сектора, стоит задуматься о переходе: большие массивы чувствительных данных требуют актуальной защиты.

Из возможных решений есть такие варианты:

купить ESU — продолжить получать патчи, заплатив примерно 30 долларов в год или использовав накопленные баллы Microsoft Rewards;

обновиться до Windows 11 — бесплатно, если ПК соответствует требованиям (TPM 2.0, современный процессор, 16 ГБ ОЗУ, SSD). Нужно время, чтобы привыкнуть к новому интерфейсу, и стоит учитывать более высокие системные требования;

перейти на Linux — большинство дистрибутивов бесплатные и регулярно обновляются, но возможны трудности с отдельными программами и играми;

усилить защиту — установить на Windows 10 надежный платный антивирус и соблюдать базовую кибергигиену.

Самым удобным и перспективным вариантом остается современное "железо" с Windows 11 — это одновременно инвестиция в безопасность и возможность пользоваться новыми ИИ-функциями ОС. Для тех, чей ПК не соответствует требованиям, Windows 10 еще несколько лет будет оставаться приемлемым выбором, однако стоит заранее спланировать обновление или замену техники.

Напомним, Microsoft четко намекнула, что остаться на Windows 10 в 2025 году будет все сложнее. Бесплатное обновление до Windows 11 сохранится лишь до тех пор, пока компания не начнет автоматическую инсталляцию новой ОС на совместимые устройства.

Также мы писали, что завершение поддержки Windows 10 заставило многих украинских пользователей задуматься об альтернативах. Из-за высоких требований и стоимости лицензии на Windows 11 все больше людей присматриваются к бесплатным операционным системам с открытым кодом.