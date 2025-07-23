Windows 10 прекратит получать обновления — что делать пользователям

Операционная система Windows 10 на экране монитора. Фото: Unsplash

Windows 10 вскоре отметит десятую годовщину и одновременно приблизится к концу официальной поддержки: с 14 октября 2025 года операционная система больше не будет получать обновлений безопасности и качества. Несмотря на то что самой распространенной версией Windows уже стал Windows 11, сотни миллионов компьютеров все еще работают под управлением "десятки".

Обо всем, что следует знать о прекращении поддержки Windows 10, пишет Neowin.

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Что стоит знать о завершении поддержки Windows 10

Windows 10 будет оставаться работоспособной и после 15 октября 2025 года, но работа без патчей безопасности повышает риск заражения вредоносным ПО. Microsoft предлагает программу Extended Security Updates (ESU), которая обеспечит дополнительные 12 месяцев обновлений с 14 октября 2025 года по 13 октября 2026 года. Домашние пользователи могут получить этот год бесплатно, сохранив резервную копию настроек в OneDrive, заплатив 1 000 бонусных баллов Microsoft Rewards или 30 долларов, бизнес-клиенты платят ежегодную лицензию за каждый ПК и могут продлить поддержку до трех лет.

Программа ESU распространяется на все профили на одном устройстве и позволяет зарегистрировать до десяти компьютеров на одну учетную запись Microsoft (каждый нужно подключать отдельно). Чтобы получить обновление, система должна быть на версии 22H2, в изданиях Home, Pro, Pro for Workstations или Pro Education, также нужен вход в Microsoft Account с правами администратора.

После окончания официальной поддержки большинство приложений и игр продолжат работать, но разработчики постепенно будут прекращать обновления под Windows 10. Например, Microsoft 365 будет получать новые функции до августа 2026 года, а патчи безопасности — до 10 октября 2028 года. Информации о сроках прекращения поддержки крупных программ, в частности Chrome или Adobe, пока нет.

Пользователи совместимых ПК могут бесплатно перейти на Windows 11 и после конца поддержки Windows 10, владельцы несовместимого "железа" также имеют неофициальные пути обновления. Альтернативой остаются сторонние поставщики патчей, в частности 0patch, которые предлагают до пяти лет платных обновлений безопасности.

Если ваш компьютер находится в режиме киоска, подключен к Entra или Active Directory, или управляемый через MDM, зарегистрироваться в ESU не получится. Так же не удастся продлить поддержку, если ПК работает в домене без локального администратора.

Более того, после 15 октября 2026 года Microsoft пока не планирует продлевать ESU. Поэтому владельцам Windows 10 стоит заранее выбрать путь: перейти на Windows 11 официально или неофициально, обновить аппаратную часть или полностью сменить операционную систему. Иначе незакрытые уязвимости рано или поздно подвергнут компьютер риску заражения вредоносным кодом.

Напомним, Windows 10 до сих пор остается самой популярной операционной системой в мире, но Microsoft уже объявила о завершении ее поддержки. Без перехода на Windows 11 до конца 2025 года пользователи рискуют остаться без обновлений безопасности и исправлений критических ошибок.

Также мы писали, что узнать, какая версия Windows установлена на компьютере, поможет понять, поступило ли уже обновление 24H2 для Windows 11. Это откроет доступ к новым функциям и позволит вовремя подготовиться к изменениям.