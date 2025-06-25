Як перевірити встановлену версію Windows — прості способи без програм

На столі ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Дізнатися, яку саме версію Windows запущено на вашому комп'ютері, допоможе зрозуміти, чи отримали ви вже велике оновлення 24H2 для Windows 11, і чи варто чекати нових можливостей. Є швидкі способи знайти номер збірки та версії ОС, не встановлюючи додаткових програм.

Про це пише PCWorld.

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Winver

Найпростішим методом залишається вбудована утиліта winver.

Як знайти winver у полі пошуку. Фото: скриншот

У рядку пошуку на панелі завдань (Win+R) наберіть "winver" і запустіть команду — у вікні, що з'явиться, одразу відобразиться потрібна інформація про версію та номер складання.

Подробиці про версію Windows 11. Фото: скриншот

Налаштування Windows

Другий шлях веде через меню "Налаштування". Відкрийте його з "Пуску", перейдіть до розділу "Система", а внизу натисніть "Про систему".

Відомості про систему у налаштуваннях Windows 11. Фото: скриншот

У полі "Специфікації Windows" ви побачите і версію, і номер збірки встановленої ОС.

Редактор реєстру

Ще один спосіб — звернутися до системного реєстру. У полі пошуку (Win+R) введіть "regedit" та запустіть "Редактор реєстру".

Як знайти редактор реєстру у полі пошуку. Фото: скриншот

Далі пройдіть шлях HKEY_LOCAL_MACHINE — SOFTWARE — Microsoft — Windows NT — CurrentVersion.

Версія Windows 11 у реєстрі. Фото: скриншот

У правій частині вікна версія визначається за значенням "DisplayVersion", а номер релізу — у полі "ReleaseId".

Нагадаємо, кілька років тому Microsoft запустила сервіс Feedback Hub, що дає змогу користувачам напряму впливати на розвиток Windows 11. Серед пропозицій особливо виділяються п'ять, які зібрали найбільше голосів і чекають на реалізацію.

Також ми писали, що підтримка Windows 10 завершиться у жовтні 2025 року. Щоб зберегти доступ до оновлень і функцій, користувачам доведеться перейти на Windows 11 — навіть якщо пристрій формально не входить до списку сумісних, його можна оновити.