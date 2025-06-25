Як перевірити встановлену версію Windows — прості способи без програм

Як перевірити, яка у вас версія Windows, без сторонніх програм
Дізнатися, яку саме версію Windows запущено на вашому комп'ютері, допоможе зрозуміти, чи отримали ви вже велике оновлення 24H2 для Windows 11, і чи варто чекати нових можливостей. Є швидкі способи знайти номер збірки та версії ОС, не встановлюючи додаткових програм.
Про це пише PCWorld.
Winver
Найпростішим методом залишається вбудована утиліта winver.
У рядку пошуку на панелі завдань (Win+R) наберіть "winver" і запустіть команду — у вікні, що з'явиться, одразу відобразиться потрібна інформація про версію та номер складання.
Налаштування Windows
Другий шлях веде через меню "Налаштування". Відкрийте його з "Пуску", перейдіть до розділу "Система", а внизу натисніть "Про систему".
У полі "Специфікації Windows" ви побачите і версію, і номер збірки встановленої ОС.
Редактор реєстру
Ще один спосіб — звернутися до системного реєстру. У полі пошуку (Win+R) введіть "regedit" та запустіть "Редактор реєстру".
Далі пройдіть шлях HKEY_LOCAL_MACHINE — SOFTWARE — Microsoft — Windows NT — CurrentVersion.
У правій частині вікна версія визначається за значенням "DisplayVersion", а номер релізу — у полі "ReleaseId".
Нагадаємо, кілька років тому Microsoft запустила сервіс Feedback Hub, що дає змогу користувачам напряму впливати на розвиток Windows 11. Серед пропозицій особливо виділяються п'ять, які зібрали найбільше голосів і чекають на реалізацію.
Також ми писали, що підтримка Windows 10 завершиться у жовтні 2025 року. Щоб зберегти доступ до оновлень і функцій, користувачам доведеться перейти на Windows 11 — навіть якщо пристрій формально не входить до списку сумісних, його можна оновити.
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