Как проверить установленную версию Windows — простые способы без программ

Как проверить, какая у вас версия Windows, без сторонних программ
Узнать, какая именно версия Windows запущена на вашем компьютере, поможет понять, получили ли вы уже большое обновление 24H2 для Windows 11, и стоит ли ждать новых возможностей. Есть быстрые способы найти номер сборки и версии ОС, не устанавливая дополнительных программ.
Об этом пишет PCWorld.
Winver
Самым простым методом остается встроенная утилита winver.
В строке поиска на панели задач (Win+R) наберите "winver" и запустите команду — в появившемся окне сразу отобразится нужная информация о версии и номере сборки.
Параметры Windows
Второй путь ведет через меню "Параметры". Откройте его из "Пуска", перейдите в раздел "Система", а внизу нажмите "О системе".
В поле "Спецификации Windows" вы увидите и версию, и номер сборки установленной ОС.
Редактор реестра
Еще один способ — обратиться к системному реестру. В поле поиска (Win+R) введите "regedit" и запустите "Редактор реестра".
Далее пройдите путь HKEY_LOCAL_MACHINE — SOFTWARE — Microsoft — Windows NT — CurrentVersion.
В правой части окна версия определяется по значению "DisplayVersion", а номер релиза — в поле "ReleaseId".
Напомним, несколько лет назад Microsoft запустила сервис Feedback Hub, позволяющий пользователям напрямую влиять на развитие Windows 11. Среди предложений особенно выделяются пять, которые собрали больше всего голосов и ждут реализации.
Также мы писали, что поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. Чтобы сохранить доступ к обновлениям и функциям, пользователям придется перейти на Windows 11 — даже если устройство формально не входит в список совместимых, его можно обновить.
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