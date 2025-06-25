Как проверить установленную версию Windows — простые способы без программ

На столе ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Узнать, какая именно версия Windows запущена на вашем компьютере, поможет понять, получили ли вы уже большое обновление 24H2 для Windows 11, и стоит ли ждать новых возможностей. Есть быстрые способы найти номер сборки и версии ОС, не устанавливая дополнительных программ.

Об этом пишет PCWorld.

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Winver

Самым простым методом остается встроенная утилита winver.

Как найти winver в поле поиска. Фото: скриншот

В строке поиска на панели задач (Win+R) наберите "winver" и запустите команду — в появившемся окне сразу отобразится нужная информация о версии и номере сборки.

Подробности о версии Windows 11. Фото: скриншот

Параметры Windows

Второй путь ведет через меню "Параметры". Откройте его из "Пуска", перейдите в раздел "Система", а внизу нажмите "О системе".

Сведения о системе в настройках Windows 11. Фото: скриншот

В поле "Спецификации Windows" вы увидите и версию, и номер сборки установленной ОС.

Редактор реестра

Еще один способ — обратиться к системному реестру. В поле поиска (Win+R) введите "regedit" и запустите "Редактор реестра".

Как найти редактор реестра в поле поиска. Фото: скриншот

Далее пройдите путь HKEY_LOCAL_MACHINE — SOFTWARE — Microsoft — Windows NT — CurrentVersion.

Версия Windows 11 в реестре. Фото: скриншот

В правой части окна версия определяется по значению "DisplayVersion", а номер релиза — в поле "ReleaseId".

Напомним, несколько лет назад Microsoft запустила сервис Feedback Hub, позволяющий пользователям напрямую влиять на развитие Windows 11. Среди предложений особенно выделяются пять, которые собрали больше всего голосов и ждут реализации.

Также мы писали, что поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. Чтобы сохранить доступ к обновлениям и функциям, пользователям придется перейти на Windows 11 — даже если устройство формально не входит в список совместимых, его можно обновить.