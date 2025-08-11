Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 прихованих можливостей Windows 11, про які ви могли не знати

5 прихованих можливостей Windows 11, про які ви могли не знати

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:41
Як працювати у Windows 11 швидше — 5 прийомів, про які ви могли не знати
На столі ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 — це не просто оновлення, а повноцінна платформа з інструментами, що підвищують продуктивність і зручність. Деякі практичні прийоми допоможуть швидше виконувати щоденні завдання та ефективніше організувати робочий простір.

Про це пише NV.

Реклама
Читайте також:

Основні комбінації клавіш

Найуживаніші гарячі клавіші, які варто тримати під рукою:

  • Ctrl + A — виділити всі елементи у вікні.
  • Ctrl + C або Ctrl + Insert — копіювати виділене.
  • Ctrl + V або Shift + Insert — вставити.
  • Ctrl + X — вирізати.
  • Ctrl + Z — скасувати попередню дію.
  • Ctrl + Y — повторити дію.
  • Alt + F4 — закрити поточну програму або вікно.
  • Alt + Tab — перемикатися між відкритими вікнами.
  • Shift + Delete — видалити вибране без переміщення до кошика.

Фокус і продуктивність

У додатку "Годинник і будильники" доступний "Сеанс фокусування". Оберіть тривалість, а якщо вона перевищує 45 хвилин, система автоматично додаватиме короткі перерви. Параметри можна змінювати під себе — наприклад, налаштувати техніку Помодора на 25 хвилин. Під час сеансу сповіщення блокуються, щоб не відволікати.

Керування вікнами без миші

Швидко розкладайте вікна за допомогою клавіш Windows:

  • Win + стрілка вліво/вправо — закріпити на відповідній половині екрана.
  • Win + стрілка вгору — розгорнути на весь екран.
  • Win + стрілка вниз — згорнути.

Знімки екрана за секунду

Щоб швидко зробити скриншот натисніть Win + Shift + S і виберіть область — зображення збережеться в буфері обміну, після чого його можна вставляти куди завгодно. Для повного екрана використовуйте Print Screen або Win + Print Screen.

Голосове введення з розділовими знаками

Натисніть Win + H, щоб увімкнути голосове введення. Система не лише розпізнає мовлення, а й автоматично вставляє розділові знаки — зручно для швидких нотаток, чернеток ідей чи записів під час дзвінків. Якість розпізнавання відповідає рівню, який раніше пропонували професійні додатки.

Нагадаємо, більшість проблем із Windows виникає не через саму систему, а через буденні помилки користувачів. Такі промахи забирають час, нерви й іноді навіть гроші.

Також ми писали, що користувачі Windows часто "чистять" накопичувачі заради швидкодії, але рідко замислюються, куди зникають видалені документи. Насправді файли не зникають миттєво: система лише позначає місце як "вільне", а дані лишаються доступними для відновлення, доки їх не перезапише нова інформація.

Microsoft Windows комп'ютери користувачі функції операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації