Як працювати у Windows 11 швидше — 5 прийомів, про які ви могли не знати

На столі ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 — це не просто оновлення, а повноцінна платформа з інструментами, що підвищують продуктивність і зручність. Деякі практичні прийоми допоможуть швидше виконувати щоденні завдання та ефективніше організувати робочий простір.

Про це пише NV.

Основні комбінації клавіш

Найуживаніші гарячі клавіші, які варто тримати під рукою:

Ctrl + A — виділити всі елементи у вікні.

Ctrl + C або Ctrl + Insert — копіювати виділене.

Ctrl + V або Shift + Insert — вставити.

Ctrl + X — вирізати.

Ctrl + Z — скасувати попередню дію.

Ctrl + Y — повторити дію.

Alt + F4 — закрити поточну програму або вікно.

Alt + Tab — перемикатися між відкритими вікнами.

Shift + Delete — видалити вибране без переміщення до кошика.

Фокус і продуктивність

У додатку "Годинник і будильники" доступний "Сеанс фокусування". Оберіть тривалість, а якщо вона перевищує 45 хвилин, система автоматично додаватиме короткі перерви. Параметри можна змінювати під себе — наприклад, налаштувати техніку Помодора на 25 хвилин. Під час сеансу сповіщення блокуються, щоб не відволікати.

Керування вікнами без миші

Швидко розкладайте вікна за допомогою клавіш Windows:

Win + стрілка вліво/вправо — закріпити на відповідній половині екрана.

Win + стрілка вгору — розгорнути на весь екран.

Win + стрілка вниз — згорнути.

Знімки екрана за секунду

Щоб швидко зробити скриншот натисніть Win + Shift + S і виберіть область — зображення збережеться в буфері обміну, після чого його можна вставляти куди завгодно. Для повного екрана використовуйте Print Screen або Win + Print Screen.

Голосове введення з розділовими знаками

Натисніть Win + H, щоб увімкнути голосове введення. Система не лише розпізнає мовлення, а й автоматично вставляє розділові знаки — зручно для швидких нотаток, чернеток ідей чи записів під час дзвінків. Якість розпізнавання відповідає рівню, який раніше пропонували професійні додатки.

Нагадаємо, більшість проблем із Windows виникає не через саму систему, а через буденні помилки користувачів. Такі промахи забирають час, нерви й іноді навіть гроші.

Також ми писали, що користувачі Windows часто "чистять" накопичувачі заради швидкодії, але рідко замислюються, куди зникають видалені документи. Насправді файли не зникають миттєво: система лише позначає місце як "вільне", а дані лишаються доступними для відновлення, доки їх не перезапише нова інформація.