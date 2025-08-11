Як працювати у Windows 11 швидше — 5 прийомів, про які ви могли не знати

5 прихованих можливостей Windows 11, про які ви могли не знати
Windows 11 — це не просто оновлення, а повноцінна платформа з інструментами, що підвищують продуктивність і зручність. Деякі практичні прийоми допоможуть швидше виконувати щоденні завдання та ефективніше організувати робочий простір.
Про це пише NV.
Основні комбінації клавіш
Найуживаніші гарячі клавіші, які варто тримати під рукою:
- Ctrl + A — виділити всі елементи у вікні.
- Ctrl + C або Ctrl + Insert — копіювати виділене.
- Ctrl + V або Shift + Insert — вставити.
- Ctrl + X — вирізати.
- Ctrl + Z — скасувати попередню дію.
- Ctrl + Y — повторити дію.
- Alt + F4 — закрити поточну програму або вікно.
- Alt + Tab — перемикатися між відкритими вікнами.
- Shift + Delete — видалити вибране без переміщення до кошика.
Фокус і продуктивність
У додатку "Годинник і будильники" доступний "Сеанс фокусування". Оберіть тривалість, а якщо вона перевищує 45 хвилин, система автоматично додаватиме короткі перерви. Параметри можна змінювати під себе — наприклад, налаштувати техніку Помодора на 25 хвилин. Під час сеансу сповіщення блокуються, щоб не відволікати.
Керування вікнами без миші
Швидко розкладайте вікна за допомогою клавіш Windows:
- Win + стрілка вліво/вправо — закріпити на відповідній половині екрана.
- Win + стрілка вгору — розгорнути на весь екран.
- Win + стрілка вниз — згорнути.
Знімки екрана за секунду
Щоб швидко зробити скриншот натисніть Win + Shift + S і виберіть область — зображення збережеться в буфері обміну, після чого його можна вставляти куди завгодно. Для повного екрана використовуйте Print Screen або Win + Print Screen.
Голосове введення з розділовими знаками
Натисніть Win + H, щоб увімкнути голосове введення. Система не лише розпізнає мовлення, а й автоматично вставляє розділові знаки — зручно для швидких нотаток, чернеток ідей чи записів під час дзвінків. Якість розпізнавання відповідає рівню, який раніше пропонували професійні додатки.
Нагадаємо, більшість проблем із Windows виникає не через саму систему, а через буденні помилки користувачів. Такі промахи забирають час, нерви й іноді навіть гроші.
Також ми писали, що користувачі Windows часто "чистять" накопичувачі заради швидкодії, але рідко замислюються, куди зникають видалені документи. Насправді файли не зникають миттєво: система лише позначає місце як "вільне", а дані лишаються доступними для відновлення, доки їх не перезапише нова інформація.
Читайте Новини.LIVE!