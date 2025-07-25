Що відбувається з файлами після видалення у Windows — цього знають не всі

Клавіша Delete на клавіатурі. Фото: Unsplash

Користувачі Windows звикли "чистити" накопичувачі заради швидкодії, але рідко замислюються, куди насправді зникають видалені документи. Файли не зникають миттєво: система лише робить місце "вільним", а дані лишаються доступними для відновлення, доки їх не перезаписано новою інформацією.

Про це пише SlashGear.

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Файл складається з безлічі бітів, що фізично записуються на диску. Коли користувач натискає Delete чи Shift+Delete, традиційний жорсткий диск (HDD) не стирає ці біти негайно: система лише позначає відповідний сектор як вільний. Поки новий файл не займе це місце, видалені дані можна відновити спеціальними утилітами — наприклад, DiskGenius або EaseUS Data Recovery Wizard. Якщо ж документ потрапив до "Кошика" (звичайний Delete), його легко повернути без сторонніх програм.

Інакше поводяться твердотілі накопичувачі (SSD): команда Trim знищує інформацію одразу, тому дані стають недоступними від моменту видалення. Це підвищує швидкість, але зменшує шанси на відновлення.

Механізм часткового стирання рятує у випадку випадкового видалення важливих файлів. Водночас залишені на диску сліди становлять ризик: якщо стороння особа отримає доступ до ПК, вона зможе дістати конфіденційні документи. Щоб цього уникнути, слід користуватися програмами для остаточного знищення даних, наприклад SysTools Data Wipe. Утім, варто пам'ятати, що після такого "повного" видалення повернути файл буде неможливо, тож подібні інструменти доцільно застосовувати лише для по‑справжньому чутливої інформації.

Нагадаємо, клавіша Fn — непомітна, але надзвичайно корисна: вона перетворює звичні кнопки на багатофункціональні інструменти, відкриваючи доступ до налаштувань гучності, яскравості, ввімкнення Wi-Fi тощо. Водночас у Windows і macOS її призначення та поведінка можуть кардинально відрізнятися, що варто враховувати під час використання.

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