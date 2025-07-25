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Главная Технологии Удаление файлов в Windows — что происходит на самом деле

Удаление файлов в Windows — что происходит на самом деле

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 05:12
Что происходит с файлами после удаления в Windows — этого знают не все
Клавиша Delete на клавиатуре. Фото: Unsplash

Пользователи Windows привыкли "чистить" накопители ради быстродействия, но редко задумываются, куда на самом деле исчезают удаленные документы. Файлы не исчезают мгновенно: система лишь делает место "свободным", а данные остаются доступными для восстановления, пока они не перезаписаны новой информацией.

Об этом пишет SlashGear.

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Файл состоит из множества битов, которые физически записываются на диске. Когда пользователь нажимает Delete или Shift+Delete, традиционный жесткий диск (HDD) не стирает эти биты немедленно: система лишь обозначает соответствующий сектор как свободный. Пока новый файл не займет это место, удаленные данные можно восстановить специальными утилитами — например, DiskGenius или EaseUS Data Recovery Wizard. Если же документ попал в "Корзину" (обычный Delete), его легко вернуть без сторонних программ.

Иначе ведут себя твердотельные накопители (SSD): команда Trim уничтожает информацию сразу, поэтому данные становятся недоступными с момента удаления. Это повышает скорость, но уменьшает шансы на восстановление.

Механизм частичного стирания спасает в случае случайного удаления важных файлов. В то же время оставленные на диске следы представляют риск: если постороннее лицо получит доступ к ПК, оно сможет достать конфиденциальные документы. Чтобы этого избежать, следует пользоваться программами для окончательного уничтожения данных, например SysTools Data Wipe. Впрочем, стоит помнить, что после такого "полного" удаления вернуть файл будет невозможно, поэтому подобные инструменты целесообразно применять только для по-настоящему чувствительной информации.

Напомним, клавиша Fn — незаметная, но чрезвычайно полезная: она превращает привычные кнопки в многофункциональные инструменты, открывая доступ к настройкам громкости, яркости, включения Wi-Fi и тому подобное. В то же время в Windows и macOS ее назначение и поведение могут кардинально отличаться, что следует учитывать при использовании.

Также мы писали, что термопаста имеет ограниченный срок годности, даже если упаковка выглядит целой. Однако при правильном подходе ее можно "реанимировать" — эксперты советуют обращать внимание на консистенцию, запах и равномерность распределения, чтобы не навредить компьютеру.

Microsoft Windows технологии компьютеры функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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