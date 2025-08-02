5 помилок у Windows, які псують усе — як уникнути збоїв і втрати даних

Клавіша на клавіатурі з логотипом Microsoft. Фото: Pexels

Більшість проблем із Windows спричиняє не сама система, а буденні промахи користувача. Вони допускаються типових помилок, які забирають час, нерви й інколи гроші.

Про це пише PCWorld.

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Відсутні резервні копії

Найгірше трапляється зненацька: вмирає диск, шкідник шифрує дані або один необережний клік стирає пів життя роботи. Без бекапу ви миттєво опиняєтеся "під дощем" цифрових проблем. Рішення просте: під'єднайте зовнішній диск і налаштуйте регулярне копіювання через "Історію файлів" або "Резервне копіювання та відновлення" у Windows. Для документів і фото додайте хмару. Автоматизуйте процес — щодня або щотижня — і час від часу перевіряйте, що копія справді відновлюється.

Не збережено ключ відновлення BitLocker

BitLocker перетворює диск на сейф: сторонні не отримають доступу до даних. Але без ключа відновлення не отримаєте доступу й ви. Після увімкнення шифрування збережіть цей ключ у своєму обліковому записі Microsoft, роздрукуйте або запишіть у безпечному місці — не на тому ж ПК. Перевірити стан шифрування можна через пошук Windows: "Керування BitLocker".

Ігнорування оновлень

Натискати "нагадати пізніше" нескладно, але цим ви відкладаєте виправлення дір у безпеці, покращення продуктивності та нові функції. Тримайте автооновлення увімкненими в "Параметри" — "Центр оновлення Windows", плануйте перезавантаження і поглядайте на "Додаткові параметри" — там з'являються необов'язкові драйвери та якісні оновлення. Встановіть зручний час — наприклад, увечері або в обідню перерву.

Вимкнений Windows Defender

Сподіватися лише на обачність небезпечно: атаки часто працюють непомітно — через вкладення листів, сайти чи рекламні оголошення. Тримайте Microsoft Defender активним: вбудований захист нині доволі потужний і для багатьох користувачів достатній. Не встановлюйте кілька антивірусів одночасно — вони заважають один одному.

Якщо потрібен розширений захист (на кшталт банківського, VPN чи батьківського контролю), оберіть одну альтернативу і не запускайте її паралельно з Defender.

Постійна робота під адміністратором

Windows розрізняє звичайні облікові записи та адміністраторські. Якщо ви щодня переглядаєте веб, встановлюєте програми й читаєте пошту з адмінправами, то й шкідники отримують ті самі права. Створіть окремий стандартний обліковий запис для щоденної роботи, а адмінповноваження використовуйте лише за потреби — система сама попросить пароль.

Нагадаємо, багато хто звик періодично очищати диски в Windows, щоб прискорити роботу системи. Однак видалення файлів не означає їхнє знищення.

Також ми писали, що клавіша Fn — хоч і малопомітна, відіграє важливу роль на більшості сучасних клавіатур. Вона змінює функції інших кнопок, дозволяючи керувати апаратними параметрами або запускати додаткові команди у Windows та macOS.