5 ошибок в Windows, которые портят все — как избежать сбоев и потери данных

5 ошибок пользователей, которые ломают Windows — как их избежать
Большинство проблем с Windows вызывает не сама система, а обыденные промахи пользователя. Они допускают типичные ошибки, которые отнимают время, нервы и иногда деньги.
Об этом пишет PCWorld.
Отсутствуют резервные копии
Худшее случается неожиданно: умирает диск, вредитель шифрует данные или один неосторожный клик стирает полжизни работы. Без бэкапа вы мгновенно оказываетесь "под дождем" цифровых проблем. Решение простое: подключите внешний диск и настройте регулярное копирование через "Историю файлов" или "Резервное копирование и восстановление" в Windows. Для документов и фото добавьте облако. Автоматизируйте процесс — ежедневно или еженедельно — и время от времени проверяйте, что копия действительно восстанавливается.
Не сохранен ключ восстановления BitLocker
BitLocker превращает диск в сейф: посторонние не получат доступа к данным. Но без ключа восстановления не получите доступа и вы. После включения шифрования сохраните этот ключ в своей учетной записи Microsoft, распечатайте или запишите в безопасном месте — не на том же ПК. Проверить состояние шифрования можно через поиск Windows: "Управление BitLocker".
Игнорирование обновлений
Нажимать "напомнить позже" несложно, но этим вы откладываете исправление дыр в безопасности, улучшение производительности и новые функции. Держите автообновления включенными в "Параметры" — "Центр обновления Windows", планируйте перезагрузку и поглядывайте на "Дополнительные параметры" — там появляются необязательные драйверы и качественные обновления. Установите удобное время — например, вечером или в обеденный перерыв.
Отключенный Windows Defender
Надеяться только на осмотрительность опасно: атаки часто работают незаметно — через вложения писем, сайты или рекламные объявления. Держите Microsoft Defender активным: встроенная защита сейчас довольно мощная и для многих пользователей достаточная. Не устанавливайте несколько антивирусов одновременно — они мешают друг другу.
Если нужна расширенная защита (вроде банковской, VPN или родительского контроля), выберите одну альтернативу и не запускайте ее параллельно с Defender.
Постоянная работа под администратором
Windows различает обычные учетные записи и администраторские. Если вы ежедневно просматриваете веб, устанавливаете программы и читаете почту с админправами, то и вредители получают те же права. Создайте отдельную стандартную учетную запись для ежедневной работы, а админполномочия используйте только при необходимости — система сама попросит пароль.
Напомним, многие привыкли периодически очищать диски в Windows, чтобы ускорить работу системы. Однако удаление файлов не означает их уничтожение.
Также мы писали, что клавиша Fn — хоть и малозаметная, играет важную роль на большинстве современных клавиатур. Она меняет функции других кнопок, позволяя управлять аппаратными параметрами или запускать дополнительные команды в Windows и macOS.
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