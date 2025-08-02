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Главная Технологии 5 ошибок пользователей, которые ломают Windows — как их избежать

5 ошибок пользователей, которые ломают Windows — как их избежать

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 05:12
5 ошибок в Windows, которые портят все — как избежать сбоев и потери данных
Клавиша на клавиатуре с логотипом Microsoft. Фото: Pexels

Большинство проблем с Windows вызывает не сама система, а обыденные промахи пользователя. Они допускают типичные ошибки, которые отнимают время, нервы и иногда деньги.

Об этом пишет PCWorld.

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Отсутствуют резервные копии

Худшее случается неожиданно: умирает диск, вредитель шифрует данные или один неосторожный клик стирает полжизни работы. Без бэкапа вы мгновенно оказываетесь "под дождем" цифровых проблем. Решение простое: подключите внешний диск и настройте регулярное копирование через "Историю файлов" или "Резервное копирование и восстановление" в Windows. Для документов и фото добавьте облако. Автоматизируйте процесс — ежедневно или еженедельно — и время от времени проверяйте, что копия действительно восстанавливается.

Не сохранен ключ восстановления BitLocker

BitLocker превращает диск в сейф: посторонние не получат доступа к данным. Но без ключа восстановления не получите доступа и вы. После включения шифрования сохраните этот ключ в своей учетной записи Microsoft, распечатайте или запишите в безопасном месте — не на том же ПК. Проверить состояние шифрования можно через поиск Windows: "Управление BitLocker".

Игнорирование обновлений

Нажимать "напомнить позже" несложно, но этим вы откладываете исправление дыр в безопасности, улучшение производительности и новые функции. Держите автообновления включенными в "Параметры" — "Центр обновления Windows", планируйте перезагрузку и поглядывайте на "Дополнительные параметры" — там появляются необязательные драйверы и качественные обновления. Установите удобное время — например, вечером или в обеденный перерыв.

Отключенный Windows Defender

Надеяться только на осмотрительность опасно: атаки часто работают незаметно — через вложения писем, сайты или рекламные объявления. Держите Microsoft Defender активным: встроенная защита сейчас довольно мощная и для многих пользователей достаточная. Не устанавливайте несколько антивирусов одновременно — они мешают друг другу.

Если нужна расширенная защита (вроде банковской, VPN или родительского контроля), выберите одну альтернативу и не запускайте ее параллельно с Defender.

Постоянная работа под администратором

Windows различает обычные учетные записи и администраторские. Если вы ежедневно просматриваете веб, устанавливаете программы и читаете почту с админправами, то и вредители получают те же права. Создайте отдельную стандартную учетную запись для ежедневной работы, а админполномочия используйте только при необходимости — система сама попросит пароль.

Напомним, многие привыкли периодически очищать диски в Windows, чтобы ускорить работу системы. Однако удаление файлов не означает их уничтожение.

Также мы писали, что клавиша Fn — хоть и малозаметная, играет важную роль на большинстве современных клавиатур. Она меняет функции других кнопок, позволяя управлять аппаратными параметрами или запускать дополнительные команды в Windows и macOS.

Microsoft Windows ошибки пользователи функции операционная система
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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