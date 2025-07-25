Copilot Vision та інші ШІ-інструменти — що нового з'явиться у Windows 11

Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft почала поступово розгортати пакет функцій штучного інтелекту для Windows 11. Ключовою новинкою є Copilot Vision, що аналізує вміст екрана в реальному часі, а власники ПК Copilot Plus отримають ще й ексклюзивні засоби автоматизації.

Про це пише The Verge.

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Microsoft відкриває доступ до Copilot Vision усім користувачам Windows 11 у США через застосунок Copilot. Інструмент сканує відкриті вікна програм і вебсторінок, дозволяючи ставити запитання природною мовою й одразу отримувати відповіді або поради з виконання дій, наприклад покращення освітлення на фото.

На ПК Copilot Plus із процесорами Snapdragon вбудовано "агента" в меню Параметри: він розуміє запити на кшталт "увімкнути тихі години" чи "під'єднати Bluetooth‑пристрій" і, за потреби, виконує їх замість користувача.

Функція Click to Do, що активується затисненням клавіші Windows і лівим кліком, отримала більше сценаріїв використання:

швидке читання та тренування вимови в Reading Coach;

створення чернеток документів у Word через Copilot;

планування нарад у Teams.

Для власників Copilot Plus PC з'явилися:

генератор наліпок і інструмент виділення об'єктів у Paint;

ШІ‑покращення освітлення в застосунку "Фотографії";

"ідеальний скриншот" у Snipping Tool, що точно схоплює потрібну область.

Окрім функцій ШІ, Microsoft додає універсальний кольоропідбирач у Snipping Tool і механізм автоусунення проблем, що викликають неочікувані перезавантаження системи.

Компанія обіцяє розгорнути всі оновлення протягом найближчого місяця. Частина новинок уже доступна в нещодавньому попередньому оновленні безпеки Windows та через Microsoft Store.

Нагадаємо, Windows 10 незабаром святкуватиме своє десятиріччя, але разом із ювілеєм наблизиться й завершення її "життєвого циклу". Уже з 14 жовтня 2025 року система остаточно перестане отримувати оновлення безпеки та патчі.

Також ми писали, що багато хто звик регулярно очищувати пам'ять комп'ютера, однак не всі знають, що видалені файли у Windows не зникають миттєво. Система лише "позначає" простір як вільний, а самі дані залишаються на диску доти, доки їх не перезапише інша інформація.