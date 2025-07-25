Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Microsoft готує велике оновлення для Windows 11 — що додадуть

Microsoft готує велике оновлення для Windows 11 — що додадуть

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 14:22
Copilot Vision та інші ШІ-інструменти — що нового з'явиться у Windows 11
Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft почала поступово розгортати пакет функцій штучного інтелекту для Windows 11. Ключовою новинкою є Copilot Vision, що аналізує вміст екрана в реальному часі, а власники ПК Copilot Plus отримають ще й ексклюзивні засоби автоматизації.

Про це пише The Verge.

Реклама
Читайте також:

Що підготувала Microsoft в оновленні Windows 11

Microsoft відкриває доступ до Copilot Vision усім користувачам Windows 11 у США через застосунок Copilot. Інструмент сканує відкриті вікна програм і вебсторінок, дозволяючи ставити запитання природною мовою й одразу отримувати відповіді або поради з виконання дій, наприклад покращення освітлення на фото.

На ПК Copilot Plus із процесорами Snapdragon вбудовано "агента" в меню Параметри: він розуміє запити на кшталт "увімкнути тихі години" чи "під'єднати Bluetooth‑пристрій" і, за потреби, виконує їх замість користувача.

Функція Click to Do, що активується затисненням клавіші Windows і лівим кліком, отримала більше сценаріїв використання:

  • швидке читання та тренування вимови в Reading Coach;
  • створення чернеток документів у Word через Copilot;
  • планування нарад у Teams.

Для власників Copilot Plus PC з'явилися:

  • генератор наліпок і інструмент виділення об'єктів у Paint;
  • ШІ‑покращення освітлення в застосунку "Фотографії";
  • "ідеальний скриншот" у Snipping Tool, що точно схоплює потрібну область.

Окрім функцій ШІ, Microsoft додає універсальний кольоропідбирач у Snipping Tool і механізм автоусунення проблем, що викликають неочікувані перезавантаження системи.

Компанія обіцяє розгорнути всі оновлення протягом найближчого місяця. Частина новинок уже доступна в нещодавньому попередньому оновленні безпеки Windows та через Microsoft Store.

Нагадаємо, Windows 10 незабаром святкуватиме своє десятиріччя, але разом із ювілеєм наблизиться й завершення її "життєвого циклу". Уже з 14 жовтня 2025 року система остаточно перестане отримувати оновлення безпеки та патчі.

Також ми писали, що багато хто звик регулярно очищувати пам'ять комп'ютера, однак не всі знають, що видалені файли у Windows не зникають миттєво. Система лише "позначає" простір як вільний, а самі дані залишаються на диску доти, доки їх не перезапише інша інформація.

Microsoft Windows штучний інтелект функції операційна система Copilot
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації