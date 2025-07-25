Copilot Vision и другие ИИ-инструменты — что нового появится в Windows 11

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft начала постепенно разворачивать пакет функций искусственного интеллекта для Windows 11. Ключевой новинкой является Copilot Vision, анализирующая содержимое экрана в реальном времени, а владельцы ПК Copilot Plus получат еще и эксклюзивные средства автоматизации.

Об этом пишет The Verge.

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Microsoft открывает доступ к Copilot Vision всем пользователям Windows 11 в США через приложение Copilot. Инструмент сканирует открытые окна программ и веб-страниц, позволяя задавать вопросы на естественном языке и сразу получать ответы или советы по выполнению действий, например улучшение освещения на фото.

На ПК Copilot Plus с процессорами Snapdragon встроен "агент" в меню Параметры: он понимает запросы вроде "включить тихие часы" или "подключить Bluetooth-устройство" и при необходимости выполняет их вместо пользователя.

Функция Click to Do, активируемая зажатием клавиши Windows и левым кликом, получила больше сценариев использования:

быстрое чтение и тренировка произношения в Reading Coach;

создание черновиков документов в Word через Copilot;

планирование совещаний в Teams.

Для владельцев Copilot Plus PC появились:

генератор наклеек и инструмент выделения объектов в Paint;

ИИ-улучшение освещения в приложении "Фотографии";

"идеальный скриншот" в Snipping Tool, точно схватывающий нужную область.

Кроме функций ИИ, Microsoft добавляет универсальный цветоподборщик в Snipping Tool и механизм автоустранения проблем, вызывающих неожиданные перезагрузки системы.

Компания обещает развернуть все обновления в течение ближайшего месяца. Часть новинок уже доступна в недавнем предварительном обновлении безопасности Windows и через Microsoft Store.

Напомним, Windows 10 вскоре будет праздновать свое десятилетие, но вместе с юбилеем приблизится и завершение ее "жизненного цикла". Уже с 14 октября 2025 года система окончательно перестанет получать обновления безопасности и патчи.

Также мы писали, что многие привыкли регулярно очищать память компьютера, однако не все знают, что удаленные файлы в Windows не исчезают мгновенно. Система лишь "помечает" пространство как свободное, а сами данные остаются на диске до тех пор, пока их не перезапишет другая информация.