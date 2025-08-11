Как работать в Windows 11 быстрее — 5 приемов, о которых вы могли не знать

Видео
Главная Технологии 5 скрытых возможностей Windows 11, о которых вы могли не знать

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 11:41
На столе ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 — это не просто обновление, а полноценная платформа с инструментами, повышающими производительность и удобство. Некоторые практические приемы помогут быстрее выполнять ежедневные задачи и эффективнее организовать рабочее пространство.

Об этом пишет NV.

Основные комбинации клавиш

Самые употребляемые горячие клавиши, которые стоит держать под рукой:

  • Ctrl + A — выделить все элементы в окне.
  • Ctrl + C или Ctrl + Insert — копировать выделенное.
  • Ctrl + V или Shift + Insert — вставить.
  • Ctrl + X — вырезать.
  • Ctrl + Z — отменить предыдущее действие.
  • Ctrl + Y — повторить действие.
  • Alt + F4 — закрыть текущую программу или окно.
  • Alt + Tab — переключаться между открытыми окнами.
  • Shift + Delete — удалить выбранное без перемещения в корзину.

Фокус и производительность

В приложении "Часы и будильники" доступен "Сеанс фокусировки". Выберите продолжительность, а если она превышает 45 минут, система автоматически будет добавлять короткие перерывы. Параметры можно менять под себя — например, настроить технику Помодора на 25 минут. Во время сеанса оповещения блокируются, чтобы не отвлекать.

Управление окнами без мыши

Быстро раскладывайте окна с помощью клавиш Windows:

  • Win + стрелка влево/вправо — закрепить на соответствующей половине экрана.
  • Win + стрелка вверх — развернуть на весь экран.
  • Win + стрелка вниз — свернуть.

Снимки экрана за секунду

Чтобы быстро сделать скриншот нажмите Win + Shift + S и выберите область — изображение сохранится в буфере обмена, после чего его можно вставлять куда угодно. Для полного экрана используйте Print Screen или Win + Print Screen.

Голосовой ввод со знаками препинания

Нажмите Win + H, чтобы включить голосовой ввод. Система не только распознает речь, но и автоматически вставляет знаки препинания — удобно для быстрых заметок, черновиков идей или записей во время звонков. Качество распознавания соответствует уровню, который ранее предлагали профессиональные приложения.

Напомним, большинство проблем с Windows возникает не из-за самой системы, а из-за обычных ошибок пользователей. Такие промахи отнимают время, нервы и иногда даже деньги.

Также мы писали, что пользователи Windows часто "чистят" накопители ради быстродействия, но редко задумываются, куда исчезают удаленные документы. На самом деле файлы не исчезают мгновенно: система лишь обозначает место как "свободное", а данные остаются доступными для восстановления, пока их не перезапишет новая информация.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
