Как работать в Windows 11 быстрее — 5 приемов, о которых вы могли не знать

На столе ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Windows 11 — это не просто обновление, а полноценная платформа с инструментами, повышающими производительность и удобство. Некоторые практические приемы помогут быстрее выполнять ежедневные задачи и эффективнее организовать рабочее пространство.

Об этом пишет NV.

Основные комбинации клавиш

Самые употребляемые горячие клавиши, которые стоит держать под рукой:

Ctrl + A — выделить все элементы в окне.

Ctrl + C или Ctrl + Insert — копировать выделенное.

Ctrl + V или Shift + Insert — вставить.

Ctrl + X — вырезать.

Ctrl + Z — отменить предыдущее действие.

Ctrl + Y — повторить действие.

Alt + F4 — закрыть текущую программу или окно.

Alt + Tab — переключаться между открытыми окнами.

Shift + Delete — удалить выбранное без перемещения в корзину.

Фокус и производительность

В приложении "Часы и будильники" доступен "Сеанс фокусировки". Выберите продолжительность, а если она превышает 45 минут, система автоматически будет добавлять короткие перерывы. Параметры можно менять под себя — например, настроить технику Помодора на 25 минут. Во время сеанса оповещения блокируются, чтобы не отвлекать.

Управление окнами без мыши

Быстро раскладывайте окна с помощью клавиш Windows:

Win + стрелка влево/вправо — закрепить на соответствующей половине экрана.

Win + стрелка вверх — развернуть на весь экран.

Win + стрелка вниз — свернуть.

Снимки экрана за секунду

Чтобы быстро сделать скриншот нажмите Win + Shift + S и выберите область — изображение сохранится в буфере обмена, после чего его можно вставлять куда угодно. Для полного экрана используйте Print Screen или Win + Print Screen.

Голосовой ввод со знаками препинания

Нажмите Win + H, чтобы включить голосовой ввод. Система не только распознает речь, но и автоматически вставляет знаки препинания — удобно для быстрых заметок, черновиков идей или записей во время звонков. Качество распознавания соответствует уровню, который ранее предлагали профессиональные приложения.

