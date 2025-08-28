Як очистити оперативну пам'ять у Windows — 6 способів прискорити комп'ютер

Персональний комп'ютер на столі. Фото: Unsplash

Windows загалом добре керує пам'яттю, і високе завантаження ОЗП не завжди проблема. Але якщо система регулярно сповільнюється, варто провести "прибирання" й почати з перевірки, що саме запущено.

Закрийте фонові застосунки

Багато програм лишаються активними у фоні (Office 365, Slack, Asana, Teams, віртуальні машини, живі шпалери, ПЗ для RGB тощо) і "з'їдають" пам'ять. Відкрийте "Диспетчер завдань" (Ctrl+Shift+Esc), відсортуйте процеси за стовпцем "Пам'ять" і закрийте те, чим не користуєтесь. Для частини сервісів можна тимчасово перейти на вебверсії.

Керуйте вкладками браузера

Високе споживання пам'яті браузером часто спричиняє звичка тримати десятки вкладок. Закрийте зайві — зазвичай вони не такі важливі, як здається. Якщо піки використання ОЗП повторюються, спробуйте інший браузер: Edge або Firefox можуть бути до 25% ощадливішими за Chrome. Також є легші Chromium-альтернативи з подібним набором функцій і кращим менеджментом пам'яті.

Почистіть автозапуск

Зайві елементи в автозапуску сповільнюють старт системи та відбирають сотні мегабайт одразу після входу. Відкрийте "Диспетчер завдань" — "Початкове завантаження програм" і вимкніть усе некритичне, особливо з позначкою "Високий вплив". Залиште лише необхідне (наприклад, синхронізацію хмари та менеджер паролів) — інше запускайте вручну.

Налаштуйте візуальні ефекти заради чутливості інтерфейсу

Анімації, прозорості та тіні мають гарний вигляд, але на системах з обмеженою пам'яттю можуть зменшити плавність. Натисніть Win+R — впишіть sysdm.cpl — вкладка "Додатково" — "Параметри швидкодії". Оберіть "Забезпечити найкращу швидкодію" або "Особливі ефекти", самостійно лишивши мінімум (зазвичай достатньо залишити "Згладження нерівностей екранних шрифтів" для нормально відображення тексту).

Вимкніть службу SysMain (Superfetch)

SysMain попередньо завантажує часто використовувані додатки. На сучасних SSD різниця у швидкості відкриття зазвичай мінімальна, зате трохи звільняється ОЗП. Відкрийте Win+R — впишіть services.msc, знайдіть SysMain, відкрийте "Властивості", задайте "Тип запуску: Вимкнено і натисніть "Зупинити". Рекомендовано для систем із SSD і більше ніж 8 ГБ ОЗП. На HDD ця служба може бути корисною — протестуйте в обох режимах і поверніть, якщо стало гірше.

Регулярне обслуговування

Періодично перезавантажуйте ПК, щоб повністю очистити оперативну пам'ять і почати "з чистого аркуша". У Windows 10/11 є memory compression, тож сторонні "оптимізатори пам'яті" не потрібні й можуть зашкодити.

Мета — не "нульове" використання ОЗП, а достатній запас у момент, коли він потрібен. Почніть із закриття зайвих програм і вкладок для миттєвого ефекту, а інші кроки застосовуйте за ситуацією.

