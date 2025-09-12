Відео
Як безболісно перейти на Windows 11 у 2025 році

Як безболісно перейти на Windows 11 у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 16:32
Перехід на Windows 11 у 2025 році — як оновитися без втрати даних
Клавіша на клавіатурі з логотипом Microsoft Windows. Фото: Pexels

У 2025 році чимало користувачів усе ще залишаються на Windows 10 — звичній і стабільній системі. У жовтні офіційна підтримка "десятки" закінчується, тому користувачам варто знати, що пропонує Windows 11, які в неї вимоги та як підготуватися до оновлення без втрат даних.

Про це пише NV.

Читайте також:

Що пропонує користувачам Windows 11

Головні зміни в Windows 11 — оновлений інтерфейс із модернізованим меню "Пуск" і панеллю завдань, зручніший менеджмент вікон і краща підтримка сенсорних екранів. Додано вбудованого ШІ-помічника Microsoft Copilot для швидшої навігації, пошуку файлів і створення контенту. Окремий акцент зроблено на сучасне "залізо": оптимізація під процесори Intel, AMD і ARM забезпечує вищу швидкодію та енергоефективність, а системи безпеки — TPM 2.0, Secure Boot та ізоляція ключових процесів — підвищують захист від шкідників і атак.

Що потрібно для сумісності

Мінімальні вимоги включають: 64-бітний процесор із частотою від 1 ГГц і двома чи більше ядрами, модуль TPM 2.0, 4 ГБ ОЗП, 64 ГБ вільного місця, відеокарту з підтримкою DirectX 12 і дисплей не нижче 720p. Для перевірки сумісності варто скористатися утилітою PC Health Check.

Як перейти на Windows 11 безболісно

Передусім зробіть резервну копію важливих файлів — в OneDrive/Google Drive чи на зовнішній носій, Windows Backup допоможе автоматизувати збереження. Оновіть BIOS і драйвери з офіційного сайту виробника, аби уникнути помилок під час інсталяції та після неї. Переконайтеся у сумісності критичних програм і периферії — окремі старі драйвери можуть працювати некоректно.

Далі оберіть спосіб інсталяції:

  • Windows Update — найпростіший варіант, якщо система "бачить" оновлення.
  • Installation Assistant — офіційний інструмент, коли "по повітрю" оновлення недоступне.
  • Завантажувальний USB-носій — для чистої установки, що інколи дає кращу стабільність і швидкість.

Під час інсталяції уважно обирайте опції збереження особистих файлів і налаштувань. Після оновлення приділіть час адаптації інтерфейсу під звички: налаштуйте меню, панель завдань, інтеграції з програмами й оцініть можливості Copilot для прискорення щоденних задач.

Нагадаємо, Windows зазвичай ефективно розподіляє ресурси оперативної пам'яті, тож високі показники використання не завжди свідчать про проблему. Проте якщо комп'ютер регулярно гальмує, варто перевірити запущені процеси та провести "очищення".

Також ми писали, що підтримка Windows 10 наближається до завершення — про це Microsoft знову попередила користувачів. Через жорсткі вимоги Windows 11 і високу вартість ліцензії чимало українців починають розглядати безплатні альтернативи з відкритим кодом.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
