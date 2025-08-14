Українцям радять відмовитися від Windows 10 — яку безплатну ОС обрати натомість

Логотип операційної системи Linux. Фото: Pexels

Підтримка Windows 10 добігає кінця — Microsoft знову нагадала про це користувачам. Через суворі вимоги Windows 11 і вартість ліцензії багато українців придивляються до безплатних альтернатив із відкритим кодом.

Про такі альтернативи пише GSMinfo.

Zorin OS

Дистрибутив побудований на стабільній Ubuntu LTS і дає змогу налаштувати оболонку Zorin Desktop так, щоб панелі та меню нагадували Windows.

Дистрибутив Zorin OS. Фото: Zorin

Зрозумілий установник зменшує кількість "танців з бубном", а система працює навіть на слабших ПК.

Linux Mint

Середовище Cinnamon стилістично близьке до Windows 7, тож звикання мінімальне.

Дистрибутив Linux Mint. Фото: Linux Mint

Wine "з коробки" не встановлено, але після додавання цього компонента кількість сумісних програм помітно зростає. Дистрибутив легко кастомізується, підтримує мультимедіа, хоч і має трохи "олдскульний" вигляд.

Kubuntu

Плазма KDE пропонує дуже широкі можливості персоналізації, зокрема теми, що наслідують Windows 10.

Дистрибутив Kubuntu. Фото: Kubuntu

Водночас безліч налаштувань може збивати з пантелику новачків, а сама система вимогливіша до "заліза".

Deepin

Debian-основа з інтерфейсом, який радше нагадує macOS: охайний вигляд і плавні анімації.

Дистрибутив Deepin. Фото: Deepin

За естетику доведеться заплатити продуктивністю — для комфортної роботи потрібен потужніший ПК, зате навігація проста й зрозуміла.

ReactOS

Варіант для тих, хто не хоче переходити на Linux: проєкт із відкритим кодом відтворює архітектуру ранніх версій Windows і запускає чимало програм без емуляторів.

Дистрибутив ReactOS. Фото: ReactOS Project

Придатний радше для експериментів або старого ПЗ: із сучасними застосунками працює нестабільно, але інтерфейс у стилі Windows XP/7 викликає ностальгію.

Стереотип про "обов'язкову консоль" у Linux частково застарів, адже більшість актуальних дистрибутивів мають наочні графічні меню, де ключові параметри змінюються приблизно так само просто, як у Windows.

