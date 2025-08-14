Українцям радять відмовитися від Windows 10 — яку безплатну ОС обрати натомість

Windows 10 скоро покине ринок — якою безплатною ОС замінити
Підтримка Windows 10 добігає кінця — Microsoft знову нагадала про це користувачам. Через суворі вимоги Windows 11 і вартість ліцензії багато українців придивляються до безплатних альтернатив із відкритим кодом.
Про такі альтернативи пише GSMinfo.
Zorin OS
Дистрибутив побудований на стабільній Ubuntu LTS і дає змогу налаштувати оболонку Zorin Desktop так, щоб панелі та меню нагадували Windows.
Зрозумілий установник зменшує кількість "танців з бубном", а система працює навіть на слабших ПК.
Linux Mint
Середовище Cinnamon стилістично близьке до Windows 7, тож звикання мінімальне.
Wine "з коробки" не встановлено, але після додавання цього компонента кількість сумісних програм помітно зростає. Дистрибутив легко кастомізується, підтримує мультимедіа, хоч і має трохи "олдскульний" вигляд.
Kubuntu
Плазма KDE пропонує дуже широкі можливості персоналізації, зокрема теми, що наслідують Windows 10.
Водночас безліч налаштувань може збивати з пантелику новачків, а сама система вимогливіша до "заліза".
Deepin
Debian-основа з інтерфейсом, який радше нагадує macOS: охайний вигляд і плавні анімації.
За естетику доведеться заплатити продуктивністю — для комфортної роботи потрібен потужніший ПК, зате навігація проста й зрозуміла.
ReactOS
Варіант для тих, хто не хоче переходити на Linux: проєкт із відкритим кодом відтворює архітектуру ранніх версій Windows і запускає чимало програм без емуляторів.
Придатний радше для експериментів або старого ПЗ: із сучасними застосунками працює нестабільно, але інтерфейс у стилі Windows XP/7 викликає ностальгію.
Стереотип про "обов'язкову консоль" у Linux частково застарів, адже більшість актуальних дистрибутивів мають наочні графічні меню, де ключові параметри змінюються приблизно так само просто, як у Windows.
