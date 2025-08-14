Украинцам советуют отказаться от Windows 10 — какую бесплатную ОС выбрать взамен

Логотип операционной системы Linux. Фото: Pexels

Поддержка Windows 10 подходит к концу — Microsoft снова напомнила об этом пользователям. Из-за строгих требований Windows 11 и стоимости лицензии многие украинцы присматриваются к бесплатным альтернативам с открытым кодом.

О таких альтернативах пишет GSMinfo.

Zorin OS

Дистрибутив построен на стабильной Ubuntu LTS и позволяет настроить оболочку Zorin Desktop так, чтобы панели и меню напоминали Windows.

Дистрибутив Zorin OS. Фото: Zorin

Понятный установщик уменьшает количество "танцев с бубном", а система работает даже на более слабых ПК.

Linux Mint

Среда Cinnamon стилистически близка к Windows 7, поэтому привыкание минимальное.

Дистрибутив Linux Mint. Фото: Linux Mint

Wine "из коробки" не установлен, но после добавления этого компонента количество совместимых программ заметно возрастает. Дистрибутив легко кастомизируется, поддерживает мультимедиа, хоть и имеет немного "олдскульный" вид.

Kubuntu

Плазма KDE предлагает очень широкие возможности персонализации, в частности темы, подражающие Windows 10.

Дистрибутив Kubuntu. Фото: Kubuntu

В то же время множество настроек может сбивать с толку новичков, а сама система более требовательна к "железу".

Deepin

Debian-основа с интерфейсом, который скорее напоминает macOS: опрятный вид и плавные анимации.

Дистрибутив Deepin. Фото: Deepin

За эстетику придется заплатить производительностью — для комфортной работы нужен более мощный ПК, зато навигация проста и понятна.

ReactOS

Вариант для тех, кто не хочет переходить на Linux: проект с открытым кодом воспроизводит архитектуру ранних версий Windows и запускает немало программ без эмуляторов.

Дистрибутив ReactOS. Фото: ReactOS Project

Пригоден скорее для экспериментов или старого ПО: с современными приложениями работает нестабильно, но интерфейс в стиле Windows XP/7 вызывает ностальгию.

Стереотип об "обязательной консоли" в Linux частично устарел, ведь большинство актуальных дистрибутивов имеют наглядные графические меню, где ключевые параметры меняются примерно так же просто, как в Windows.

