Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Windows 10 скоро покинет рынок — какой бесплатной ОС заменить

Windows 10 скоро покинет рынок — какой бесплатной ОС заменить

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 06:12
Украинцам советуют отказаться от Windows 10 — какую бесплатную ОС выбрать взамен
Логотип операционной системы Linux. Фото: Pexels

Поддержка Windows 10 подходит к концу — Microsoft снова напомнила об этом пользователям. Из-за строгих требований Windows 11 и стоимости лицензии многие украинцы присматриваются к бесплатным альтернативам с открытым кодом.

О таких альтернативах пишет GSMinfo.

Реклама
Читайте также:

Zorin OS

Дистрибутив построен на стабильной Ubuntu LTS и позволяет настроить оболочку Zorin Desktop так, чтобы панели и меню напоминали Windows.

Дистрибутив Zorin OS
Дистрибутив Zorin OS. Фото: Zorin

Понятный установщик уменьшает количество "танцев с бубном", а система работает даже на более слабых ПК.

Linux Mint

Среда Cinnamon стилистически близка к Windows 7, поэтому привыкание минимальное.

Дистрибутив Linux Mint
Дистрибутив Linux Mint. Фото: Linux Mint

Wine "из коробки" не установлен, но после добавления этого компонента количество совместимых программ заметно возрастает. Дистрибутив легко кастомизируется, поддерживает мультимедиа, хоть и имеет немного "олдскульный" вид.

Kubuntu

Плазма KDE предлагает очень широкие возможности персонализации, в частности темы, подражающие Windows 10.

Дистрибутив Kubuntu
Дистрибутив Kubuntu. Фото: Kubuntu

В то же время множество настроек может сбивать с толку новичков, а сама система более требовательна к "железу".

Deepin

Debian-основа с интерфейсом, который скорее напоминает macOS: опрятный вид и плавные анимации.

Дистрибутив Deepin
Дистрибутив Deepin. Фото: Deepin

За эстетику придется заплатить производительностью — для комфортной работы нужен более мощный ПК, зато навигация проста и понятна.

ReactOS

Вариант для тех, кто не хочет переходить на Linux: проект с открытым кодом воспроизводит архитектуру ранних версий Windows и запускает немало программ без эмуляторов.

Дистрибутив ReactOS
Дистрибутив ReactOS. Фото: ReactOS Project

Пригоден скорее для экспериментов или старого ПО: с современными приложениями работает нестабильно, но интерфейс в стиле Windows XP/7 вызывает ностальгию.

Стереотип об "обязательной консоли" в Linux частично устарел, ведь большинство актуальных дистрибутивов имеют наглядные графические меню, где ключевые параметры меняются примерно так же просто, как в Windows.

Напомним, Windows 11 — это не просто очередное обновление, а полноценная платформа с инструментами, повышающими производительность и удобство работы. Несколько простых приемов помогут быстрее выполнять повседневные задачи и лучше организовать рабочее пространство.

Также мы писали, что обновление Windows 11 24H2 стало, по данным Microsoft, самым стабильным релизом системы. В июле 2025 года частота неожиданных перезапусков снизилась на 24% по сравнению с Windows 10 22H2.

украинцы Microsoft Windows компьютеры операционная система Linux
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации