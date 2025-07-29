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Головна Технології Microsoft назвала найстабільнішу версію Windows

Microsoft назвала найстабільнішу версію Windows

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 14:22
Більше не "десятка" — Microsoft назвала нову найстабільнішу версію Windows
Операційна система Windows 11 на ноутбуці-трансформері. Фото: Unsplash

Microsoft заявляє, що оновлення Windows 11 24H2 стало найстабільнішим випуском системи: за даними телеметрії за липень 2025 року, частота неочікуваних перезапусків зменшилася на 24% порівняно з Windows 10 22H2. Водночас старт 24H2 супроводжувався низкою збоїв, але за останні місяці масштабних проблем помітно поменшало.

Про це пише PC Gamer.

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У блозі компанії підкреслюють, що покращення — результат "глибокої співпраці інженерних, дизайнерських і дослідницьких команд" та курсу на підвищення надійності для всіх користувачів. В перші місяці після релізу ситуація була далекою від ідеальної: у жовтні 2024 року в деяких користувачів залишався невидалений кеш оновлення на 8,63 ГБ, а власники SSD Western Digital масово стикалися з "синім екраном смерті". До грудня додалися збої в іграх через Auto HDR, проблеми зі звуком і посмикування інтерфейсу.

На початку січня окремі проєкти Ubisoft відмовлялися працювати коректно з 24H2, тож оновлення тимчасово блокували для ПК із встановленими іграми видавця. На тлі поступового згортання підтримки Windows 10 та рекомендації переходити на "одинадцяту", користувачів також не тішило вилучення Cortana, WordPad і Steps Recorder.

Окремо Microsoft підтвердила зміну знаменитого "синього екрана смерті" на чорний і впровадження швидкого відновлення системи: для більшості споживчих пристроїв час перебування на екрані помилки скоротився приблизно з 40 секунд до 2 секунд. Доступ до цих змін і інших удосконалень отримують користувачі останньої збірки Windows 11.

Нагадаємо, Windows 10 наближається до символічної дати — десятої річниці з моменту запуску, яка збігається з завершенням її офіційної підтримки. З 14 жовтня 2025 року система більше не отримуватиме оновлень безпеки, що становить ризик для сотень мільйонів користувачів, які досі не перейшли на Windows 11.

Також ми писали, що Microsoft поступово готує користувачів до необхідності оновлення. Якщо не перейти на новішу версію до кінця 2025 року, комп'ютери на Windows 10 залишаться без захисту від сучасних загроз і системних помилок.

Microsoft Windows комп'ютери функції операційна система оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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