Больше не "десятка" — Microsoft назвала новую самую стабильную версию Windows

Операционная система Windows 11 на ноутбуке-трансформере. Фото: Unsplash

Microsoft заявляет, что обновление Windows 11 24H2 стало самым стабильным выпуском системы: по данным телеметрии за июль 2025 года, частота неожиданных перезапусков уменьшилась на 24% по сравнению с Windows 10 22H2. В то же время старт 24H2 сопровождался рядом сбоев, но за последние месяцы масштабных проблем заметно поубавилось.

Об этом пишет PC Gamer.

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В блоге компании подчеркивают, что улучшения — результат "глубокого сотрудничества инженерных, дизайнерских и исследовательских команд" и курса на повышение надежности для всех пользователей. В первые месяцы после релиза ситуация была далека от идеальной: в октябре 2024 года у некоторых пользователей оставался неудаленный кэш обновления на 8,63 ГБ, а владельцы SSD Western Digital массово сталкивались с "синим экраном смерти". К декабрю добавились сбои в играх из-за Auto HDR, проблемы со звуком и подергивания интерфейса.

В начале января отдельные проекты Ubisoft отказывались работать корректно с 24H2, поэтому обновление временно блокировали для ПК с установленными играми издателя. На фоне постепенного сворачивания поддержки Windows 10 и рекомендации переходить на "одиннадцатую", пользователей также не радовало изъятие Cortana, WordPad и Steps Recorder.

Отдельно Microsoft подтвердила смену знаменитого "синего экрана смерти" на черный и внедрение быстрого восстановления системы: для большинства потребительских устройств время пребывания на экране ошибки сократилось примерно с 40 секунд до 2 секунд. Доступ к этим изменениям и другим усовершенствованиям получают пользователи последней сборки Windows 11.

Напомним, Windows 10 приближается к символической дате — десятой годовщине с момента запуска, которая совпадает с завершением ее официальной поддержки. С 14 октября 2025 года система больше не будет получать обновлений безопасности, что представляет риск для сотен миллионов пользователей, которые до сих пор не перешли на Windows 11.

Также мы писали, что Microsoft постепенно готовит пользователей к необходимости обновления. Если не перейти на более новую версию до конца 2025 года, компьютеры на Windows 10 останутся без защиты от современных угроз и системных ошибок.