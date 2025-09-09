Підтримка Windows 10 закінчується 14 жовтня — що це означає та що робити

Запуск операційної системи Windows на екрані монітора. Фото: Unsplash

Microsoft 14 жовтня припиняє активну підтримку Windows 10 — безплатних оновлень, патчів безпеки та нових функцій більше не буде. Комп'ютери на Windows 10 продовжать працювати, тож користувачам варто обрати один із кількох сценаріїв — паніки тут немає.

Оновитися до Windows 11

Найпростіший шлях — безплатно перейти з Windows 10 на Windows 11 і далі отримувати оновлення безпеки. Важливо: вимоги до "заліза" доволі суворі, і не кожен ПК (особливо ноутбук) їм відповідає. Можна спробувати примусове оновлення за допомогою утиліт на кшталт Rufus, але немає гарантії стабільної роботи. Якщо вирішите тестувати — обов'язково зробіть резервну копію даних.

Оплатити розширену підтримку ESU

Йдеться про платні оновлення безпеки Extended Security Updates (ESU), які дозволять і далі безпечніше працювати на Windows 10. Для індивідуальних користувачів це продовжить "життя" системи на рік за 30 доларів — одна ліцензія може покрити до 10 ПК, прив'язаних до одного облікового запису. Для бізнесу та освіти ESU пропонують до 3 років — з іншими тарифами та оплатою за кожен комп'ютер. Чи можна буде продовжити індивідуальну ліцензію після першого року — поки невідомо.

Перейти на Linux

Варіант для тих, хто готовий розібратися з новою системою й підібрати дистрибутив під свої задачі. Linux гнучкий і "легкий", але на адаптацію знадобиться час. Натомість комп'ютер залишиться працездатним і захищеним.

Залишитися на Windows 10

Ніхто не примушує ставити Windows 11. Якщо обираєте залишитися, встановіть останнє оновлення, яке вийде в жовтні, слідкуйте за актуальністю антивіруса та регулярно робіть резервні копії важливих файлів. Це мінімум, який допоможе знизити ризики після закінчення підтримки.

Нагадаємо, період підтримки Windows 10 добігає завершення — про це Microsoft знову попередила власників ПК. Враховуючи суворі вимоги Windows 11 та високу ціну офіційної ліцензії, дедалі більше українців починають розглядати безплатні системи з відкритим кодом як альтернативу.

Також ми писали, що хоча Windows 10 і досі утримує першість за кількістю користувачів, компанія вже готується згорнути її підтримку. Якщо перехід на Windows 11 не відбудеться до кінця 2025 року, комп'ютери залишаться без оновлень безпеки та виправлення критичних багів.