Поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября — что дальше делать пользователям

Запуск операционной системы Windows на экране монитора. Фото: Unsplash

Microsoft 14 октября прекращает активную поддержку Windows 10 — бесплатных обновлений, патчей безопасности и новых функций больше не будет. Компьютеры на Windows 10 продолжат работать, поэтому пользователям стоит выбрать один из нескольких сценариев — паники здесь нет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что делать пользователям, после прекращения поддержки Windows 10.

Обновиться до Windows 11

Самый простой путь — бесплатно перейти с Windows 10 на Windows 11 и дальше получать обновления безопасности. Важно: требования к "железу" довольно строгие, и не каждый ПК (особенно ноутбук) им соответствует. Можно попробовать принудительное обновление с помощью утилит вроде Rufus, но нет гарантии стабильной работы. Если решите тестировать — обязательно сделайте резервную копию данных.

Оплатить расширенную поддержку ESU

Речь идет о платных обновлениях безопасности Extended Security Updates (ESU), которые позволят и дальше безопаснее работать на Windows 10. Для индивидуальных пользователей это продлит "жизнь" системы на год за 30 долларов — одна лицензия может покрыть до 10 ПК, привязанных к одной учетной записи. Для бизнеса и образования ESU предлагают до 3 лет — с другими тарифами и оплатой за каждый компьютер. Можно ли будет продлить индивидуальную лицензию после первого года — пока неизвестно.

Перейти на Linux

Вариант для тех, кто готов разобраться с новой системой и подобрать дистрибутив под свои задачи. Linux гибкий и "легкий", но на адаптацию понадобится время. Зато компьютер останется работоспособным и защищенным.

Остаться на Windows 10

Никто не заставляет ставить Windows 11. Если выбираете остаться, установите последнее обновление, которое выйдет в октябре, следите за актуальностью антивируса и регулярно делайте резервные копии важных файлов. Это минимум, который поможет снизить риски после окончания поддержки.

Напомним, период поддержки Windows 10 подходит к завершению — об этом Microsoft снова предупредила владельцев ПК. Учитывая строгие требования Windows 11 и высокую цену официальной лицензии, все больше украинцев начинают рассматривать бесплатные системы с открытым кодом как альтернативу.

Также мы писали, что хотя Windows 10 до сих пор удерживает первенство по количеству пользователей, компания уже готовится свернуть ее поддержку. Если переход на Windows 11 не произойдет до конца 2025 года, компьютеры останутся без обновлений безопасности и исправления критических багов.