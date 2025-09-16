Відео
Windows 11 отримає функцію для кращої взаємодії з інтернетом

Windows 11 отримає функцію для кращої взаємодії з інтернетом

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:32
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету — що відомо
На столі ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft готує до Windows 11 вбудовану перевірку швидкості інтернету та водночас переробляє низку сторінок у "Параметрах". Зміни помічені в каналах Insider (Dev і Beta) у збірках 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782), тож вони можуть з'явитися ширше, але гарантій виходу в стабільну версію немає.

Про це пише Tom's Hardware.

Як працюватиме тест швидкості

У системному треї, у кутку панелі завдань, після кліку правою кнопкою на значку мережі з'явиться нова кнопка для запуску тесту швидкості. Аналогічна кнопка буде і у швидких налаштуваннях Wi-Fi, що відкриваються натисканням на той самий значок. Після натискання система відкриватиме Bing для проведення перевірки — тобто функція не є повністю "вбудованою" та, ймовірно, спиратиметься на сторонні сервіси.

Окрім цього, у тестових збірках помічені й інші нові функції. На сторінці "Bluetooth і пристрої" перероблено розділ мобільних пристроїв: усі підключені телефони тепер відображатимуться тут, і керувати ними можна без окремого вікна.

Сторінки "Конфіденційність і безпека" отримали більше зрозумілих заголовків і описів, аби спростити навігацію. Також з'явилася нова сторінка "Фонові завдання ШІ" — наразі вона працює нестабільно й призводить до збою.

Усі зміни поки що доступні в збірках Insider 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782) для Dev і Beta, тож вони можуть змінитися або не дістатися релізної версії. Це невеликі, але помітні покращення зручності, які роблять систему більш відполірованою.

Нагадаємо, Windows 10 наближається до завершальної стадії свого життєвого циклу: з 14 жовтня 2025 року система залишиться без безплатної підтримки. Пристрої з "десяткою" й надалі працюватимуть, проте захист від нових загроз більше не гарантуватиметься.

Також ми писали, що комбінація Ctrl+Alt+Del настільки вкорінилася у використанні ПК, що без неї важко уявити роботу. Водночас співзасновник Microsoft Білл Гейтс не раз публічно шкодував, що саме ця послідовність стала стандартом, який він сам вважав незручним.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
