Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету — що відомо

На столі ноутбук з Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft готує до Windows 11 вбудовану перевірку швидкості інтернету та водночас переробляє низку сторінок у "Параметрах". Зміни помічені в каналах Insider (Dev і Beta) у збірках 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782), тож вони можуть з'явитися ширше, але гарантій виходу в стабільну версію немає.

Про це пише Tom's Hardware.

Як працюватиме тест швидкості

У системному треї, у кутку панелі завдань, після кліку правою кнопкою на значку мережі з'явиться нова кнопка для запуску тесту швидкості. Аналогічна кнопка буде і у швидких налаштуваннях Wi-Fi, що відкриваються натисканням на той самий значок. Після натискання система відкриватиме Bing для проведення перевірки — тобто функція не є повністю "вбудованою" та, ймовірно, спиратиметься на сторонні сервіси.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Окрім цього, у тестових збірках помічені й інші нові функції. На сторінці "Bluetooth і пристрої" перероблено розділ мобільних пристроїв: усі підключені телефони тепер відображатимуться тут, і керувати ними можна без окремого вікна.

Сторінки "Конфіденційність і безпека" отримали більше зрозумілих заголовків і описів, аби спростити навігацію. Також з'явилася нова сторінка "Фонові завдання ШІ" — наразі вона працює нестабільно й призводить до збою.

The mobile devices settings page is being revamped! You will now be able to see connected devices and toggle all the options for them in this page, no separate manage mobile devices window needed. Related settings links are also being added. pic.twitter.com/WLfMmxOABO — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Усі зміни поки що доступні в збірках Insider 26220.6682 та 26120.6682 (KB5065782) для Dev і Beta, тож вони можуть змінитися або не дістатися релізної версії. Це невеликі, але помітні покращення зручності, які роблять систему більш відполірованою.

Нагадаємо, Windows 10 наближається до завершальної стадії свого життєвого циклу: з 14 жовтня 2025 року система залишиться без безплатної підтримки. Пристрої з "десяткою" й надалі працюватимуть, проте захист від нових загроз більше не гарантуватиметься.

Також ми писали, що комбінація Ctrl+Alt+Del настільки вкорінилася у використанні ПК, що без неї важко уявити роботу. Водночас співзасновник Microsoft Білл Гейтс не раз публічно шкодував, що саме ця послідовність стала стандартом, який він сам вважав незручним.