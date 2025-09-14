Windows 10 залишилося "жити" лише 30 днів — що робити користувачам після

На столі ноутбук з Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 входить у фінальну фазу життєвого циклу: 14 жовтня 2025 року система втратить безоплатну підтримку. Пристрої на Windows 10 не вимкнуться та продовжать працювати, однак захист від нових загроз більше не гарантуватиметься.

Що зміниться з 14 жовтня і які є варіанти

Microsoft попереджає, що жовтневе оновлення безпеки 2025 року стане останнім для Windows 10. Після цієї дати ПК не отримуватимуть щомісячні латки безпеки та нові функції, що підвищує ризики уразливостей і кібератак для тих, хто залишиться на системі.

Найпростіше рішення — перейти на Windows 11: або оновити сумісний комп'ютер, або придбати новий ПК із попередньо встановленою "одинадцяткою". Якщо ж пристрій не відповідає вимогам Windows 11 чи купівля нового ПК зараз не на часі, компанія пропонує програму Extended Security Updates (ESU).

ESU для домашніх користувачів уперше стане доступною як окрема опція: річна підписка коштуватиме 30 доларів і забезпечуватиме отримання "критичних та важливих" оновлень безпеки для Windows 10. Очікується, що така програма триватиме до трьох років, надаючи додатковий час для планового переходу на новішу систему.

Водночас слід розуміти обмеження ESU: це лише патчі безпеки. Нові функції, звичайні виправлення помилок і технічна підтримка Microsoft для Windows 10 після 14 жовтня 2025 року надаватися не будуть. Тож, попри можливість тимчасово подовжити "безпечне життя" системи через ESU, для більшості користувачів оптимальним залишатиметься перехід на Windows 11.

Нагадаємо, у 2025 році багато користувачів досі працюють на Windows 10 — звичній та надійній операційній системі. Проте вже в жовтні офіційна підтримка завершиться, тож варто заздалегідь дізнатися про вимоги Windows 11 і підготуватися до оновлення, аби не втратити дані.

Також ми писали, що завершення підтримки Windows 10 наближається, про що Microsoft знову нагадала користувачам. Через високі вимоги Windows 11 і вартість офіційної ліцензії чимало українців розглядають безплатні альтернативи з відкритим кодом.