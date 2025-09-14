Поддержка Windows 10 закончится 14 октября — что делать дальше

На столе ноутбук с Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 входит в финальную фазу жизненного цикла: 14 октября 2025 года система потеряет бесплатную поддержку. Устройства на Windows 10 не выключатся и продолжат работать, однако защита от новых угроз больше не будет гарантироваться.

Об этом пишет Daily Express.

Что изменится с 14 октября и какие есть варианты

Microsoft предупреждает, что октябрьское обновление безопасности 2025 года станет последним для Windows 10. После этой даты ПК не будут получать ежемесячные заплатки безопасности и новые функции, что повышает риски уязвимостей и кибератак для тех, кто останется на системе.

Самое простое решение — перейти на Windows 11: либо обновить совместимый компьютер, либо приобрести новый ПК с предустановленной "одиннадцаткой". Если же устройство не соответствует требованиям Windows 11 или покупка нового ПК сейчас не ко времени, компания предлагает программу Extended Security Updates (ESU).

ESU для домашних пользователей впервые станет доступной как отдельная опция: годовая подписка будет стоить 30 долларов и обеспечивать получение "критических и важных" обновлений безопасности для Windows 10. Ожидается, что такая программа продлится до трех лет, предоставляя дополнительное время для планового перехода на более новую систему.

В то же время следует понимать ограничения ESU: это только патчи безопасности. Новые функции, обычные исправления ошибок и техническая поддержка Microsoft для Windows 10 после 14 октября 2025 года предоставляться не будут. Поэтому, несмотря на возможность временно продлить "безопасную жизнь" системы через ESU, для большинства пользователей оптимальным будет оставаться переход на Windows 11.

Напомним, в 2025 году многие пользователи до сих пор работают на Windows 10 — привычной и надежной операционной системе. Однако уже в октябре официальная поддержка завершится, поэтому стоит заранее узнать о требованиях Windows 11 и подготовиться к обновлению, чтобы не потерять данные.

