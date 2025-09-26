Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Windows 10 отримає ще рік безплатних оновлень — деталі

Windows 10 отримає ще рік безплатних оновлень — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:32
Windows 10 отримає ще рік безплатних оновлень — що відомо
Люди проходять поруч з магазином Microsoft. Фото: Unsplash

Microsoft змінює підхід до підтримки Windows 10: у країнах Європейської економічної зони доступ до Extended Security Updates стане безплатним ще на рік — до 14 жовтня 2026 року. Для користувачів у ЄЕЗ також знімається вимога синхронізувати налаштування ПК у хмарі через обліковий запис Microsoft.

Про це пише Windows Central.

Реклама
Читайте також:

Що саме змінилося

Компанія підтвердила, що в ЄЕЗ оновить процес реєстрації в програмі ESU, аби він відповідав місцевим очікуванням і забезпечував безперервний доступ до критичних патчів безпеки під час переходу користувачів на Windows 11. Це рішення стало відповіддю на критику з боку організацій із захисту прав споживачів, зокрема Euroconsumers, які оскаржували попередні умови доступу до ESU у світлі вимог Digital Markets Act.

Euroconsumers повідомила, що Microsoft погодилася зробити опцію ESU для споживачів у ЄЕЗ безплатною та без необхідності резервного копіювання налаштувань, застосунків чи облікових даних, а також без використання Microsoft Rewards. Зі свого боку користувачеві, як і раніше, потрібно буде зареєструватися в програмі, періодично підтверджуючи обліковий запис Microsoft (згадується інтервал раз на 60 днів), але без прив'язки до хмарної синхронізації та без оплати.

Для користувачів за межами Європейської економічної зони умови залишаються попередніми. Доступ до ESU, за наявною інформацією, передбачає один із варіантів:

  • увійти під обліковим записом Microsoft і ввімкнути синхронізацію налаштувань ПК;
  • сплатити 30 доларів;
  • або використати 1 000 балів Microsoft Rewards.

Альтернативою лишається перехід на Windows 11 або відмова від Windows. З огляду на те що у світі досі працюють сотні мільйонів ПК на Windows 10, завершення стандартної підтримки вже наступного місяця торкнеться великої аудиторії.

Нагадаємо, Microsoft експериментує з новою функцією Windows 11, яка дозволить встановлювати відео як фон робочого столу. Ідея нагадує DreamScene, відому ще з часів Windows Vista, але тепер реалізація має більш сучасний вигляд.

Також ми писали, що компанія тестує у Windows 11 вбудований інструмент перевірки швидкості інтернету й водночас оновлює дизайн кількох сторінок у розділі "Параметри". Нові можливості вже доступні в тестових збірках Insider (Dev і Beta).

Microsoft Windows комп'ютери користувачі операційна система оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації