Windows 10 отримає ще рік безплатних оновлень — що відомо

Microsoft змінює підхід до підтримки Windows 10: у країнах Європейської економічної зони доступ до Extended Security Updates стане безплатним ще на рік — до 14 жовтня 2026 року. Для користувачів у ЄЕЗ також знімається вимога синхронізувати налаштування ПК у хмарі через обліковий запис Microsoft.

Про це пише Windows Central.

Що саме змінилося

Компанія підтвердила, що в ЄЕЗ оновить процес реєстрації в програмі ESU, аби він відповідав місцевим очікуванням і забезпечував безперервний доступ до критичних патчів безпеки під час переходу користувачів на Windows 11. Це рішення стало відповіддю на критику з боку організацій із захисту прав споживачів, зокрема Euroconsumers, які оскаржували попередні умови доступу до ESU у світлі вимог Digital Markets Act.

Euroconsumers повідомила, що Microsoft погодилася зробити опцію ESU для споживачів у ЄЕЗ безплатною та без необхідності резервного копіювання налаштувань, застосунків чи облікових даних, а також без використання Microsoft Rewards. Зі свого боку користувачеві, як і раніше, потрібно буде зареєструватися в програмі, періодично підтверджуючи обліковий запис Microsoft (згадується інтервал раз на 60 днів), але без прив'язки до хмарної синхронізації та без оплати.

Для користувачів за межами Європейської економічної зони умови залишаються попередніми. Доступ до ESU, за наявною інформацією, передбачає один із варіантів:

увійти під обліковим записом Microsoft і ввімкнути синхронізацію налаштувань ПК;

сплатити 30 доларів;

або використати 1 000 балів Microsoft Rewards.

Альтернативою лишається перехід на Windows 11 або відмова від Windows. З огляду на те що у світі досі працюють сотні мільйонів ПК на Windows 10, завершення стандартної підтримки вже наступного місяця торкнеться великої аудиторії.

