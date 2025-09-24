Стара нова функція Windows 11 — Microsoft повернула можливість ставити відеошпалери

На столі ноутбук зі шпалерами з Windows 11 на екрані. Фото: Unsplash

Microsoft тестує можливість встановлювати відео як фонове зображення робочого столу в Windows 11. Функція нагадує DreamScene з часів Windows Vista і може зменшити потребу в сторонніх рішеннях на кшталт Wallpaper Engine.

Що відомо про нову функцію

У свіжих збірках Windows 11 помітили опцію відеошпалер: користувачі можуть задавати файли на кшталт MP4 або MKV як фон робочого столу. Відео відтворюється щоразу, коли ви відкриваєте робочий стіл — за аналогією з популярними додатками для анімованих шпалер.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Microsoft уже підтримувала відеофони в Windows Vista через функцію DreamScene, доступну у версії Ultimate, однак її прибрали з виходом Windows 7.

Запит на відеошпалери лишається одним із найпопулярніших серед користувачів Windows. Не дарма Wallpaper Engine стабільно входить до списку десятки найуживаніших додатків і ігор у Steam — завдяки великій базі встановлень і постійному запуску у фоновому режимі.

Компанія роками експериментувала з "динамічними" анімованими шпалерами для Windows 11. Раніше цього року з'явився колишній дизайн, що демонстрував їхній вигляд, а реліз планували ще на 2023 рік, проте до фінальної версії Windows 11 ця можливість тоді не потрапила.

Нагадаємо, Windows 10 поступово завершує свій життєвий цикл: з 14 жовтня 2025 року Microsoft припиняє безплатну підтримку системи. Хоча комп'ютери на Windows 10 і надалі працюватимуть, офіційний захист від нових кібератак, вірусів та критичних вразливостей більше не надаватиметься, що значно підвищує ризики для користувачів.

Також ми писали, що навіть у 2025 році значна частина людей продовжує користуватися Windows 10, вважаючи її стабільною та звичною. Проте з наближенням дати завершення підтримки постає питання переходу на Windows 11.