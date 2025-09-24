В Windows 11 вернут видеобои — как будет работать функция времен Vista

На столе ноутбук с обоями с Windows 11 на экране. Фото: Unsplash

Microsoft тестирует возможность устанавливать видео в качестве фонового изображения рабочего стола в Windows 11. Функция напоминает DreamScene со времен Windows Vista и может уменьшить потребность в сторонних решениях вроде Wallpaper Engine.

Об этом пишет The Verge.

Что известно о новой функции

В свежих сборках Windows 11 заметили опцию видео-обоев: пользователи могут задавать файлы вроде MP4 или MKV в качестве фона рабочего стола. Видео воспроизводится каждый раз, когда вы открываете рабочий стол — по аналогии с популярными приложениями для анимированных обоев.

Windows DreamScene is back! Спрятано в последней сборке Windows 11 Dev/Beta (26x20.6690) встроенная поддержка установки видеофайлов типа .mp4 в качестве фона рабочего стола: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc - phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) 20 сентября 2025 г .

Microsoft уже поддерживала видеофоны в Windows Vista через функцию DreamScene, доступную в версии Ultimate, однако ее убрали с выходом Windows 7.

Запрос на видео-обои остается одним из самых популярных среди пользователей Windows. Не зря Wallpaper Engine стабильно входит в список десятки самых употребляемых приложений и игр в Steam — благодаря большой базе установок и постоянному запуску в фоновом режиме.

Компания годами экспериментировала с "динамическими" анимированными обоями для Windows 11. Ранее в этом году появился прежний дизайн, демонстрировавший их вид, а релиз планировали еще на 2023 год, однако в финальную версию Windows 11 эта возможность тогда не попала.

Напомним, Windows 10 постепенно завершает свой жизненный цикл: с 14 октября 2025 года Microsoft прекращает бесплатную поддержку системы. Хотя компьютеры на Windows 10 и в дальнейшем будут работать, официальная защита от новых кибератак, вирусов и критических уязвимостей больше не будет предоставляться, что значительно повышает риски для пользователей.

Также мы писали, что даже в 2025 году значительная часть людей продолжает пользоваться Windows 10, считая ее стабильной и привычной. Однако с приближением даты завершения поддержки встает вопрос перехода на Windows 11.