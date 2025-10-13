Кінець підтримки Windows 10 — що чекає користувачів після 14 жовтня 2025

На столі ноутбук з оновленням Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 наближається до завершення підтримки: ключова дата — 14 жовтня 2025 року. На тлі численних порад і страшилок у мережі варто розібратися з тим, що насправді очікує користувачів, а що лише міфи.

Про це пише TechRadar.

Windows 10 повністю перестане працювати

Операційна система не вимкнеться й не "зламається". Після завершення підтримки вона й далі запускатиметься та працюватиме, але без щомісячних оновлень.

Безпечно сидіти на Windows 10 без патчів, якщо бути обережним

Від оновлень безпеки відмовлятися ризиковано. З часом у Windows 10 накопичуватимуться невиправлені вразливості, а уважність у браузері й антивірус не закриють усіх дірок. Тим більше, що доступний додатковий рік оновлень.

Щоб отримати безплатні оновлення ще на рік, треба синхронізувати всі дані ПК з Microsoft

Для безплатної участі в ESU (Extended Security Updates) поза ЄЕЗ потрібна синхронізація налаштувань ПК через застосунок Windows Backup — не особистих файлів. У країнах ЄЕЗ через вимоги DMA синхронізація не потрібна взагалі. Платний варіант ESU коштує 30 доларів.

Microsoft-акаунт для ESU не потрібен

Потрібен у всіх сценаріях — і для безплатного року, і для платної підписки. Ба більше, система перевірятиме, що користувач постійно увійшов під тим акаунтом, з яким оформлено ESU. Одноразовий "технічний" обліковий запис не спрацює.

Навіть відносно нові ПК не оновити до Windows 11 через "завищені вимоги"

Так, вимоги Windows 11 суворіші, але чимало машин "цього десятиліття" формально проходять — часто проблема в вимкненому TPM 2.0. Перевірте налаштування BIOS/UEFI: увімкнений TPM нерідко знімає "неприпустимість" апгрейду.

Windows 10 не "вимре" в один день, але життя без патчів — ризик, що зростає. Якщо лишаєтеся на "десятці", скористайтеся ESU на рік, а якщо плануєте перехід, перевірте TPM 2.0 і сумісність із Windows 11, аби не втратити захист і підтримку.

Нагадаємо, компанія Microsoft переглянула політику підтримки Windows 10, зробивши важливий виняток для користувачів у Європейській економічній зоні. Програма Extended Security Updates (ESU), яка зазвичай передбачає платну підписку для отримання оновлень безпеки, буде безплатною ще на один рік — до 14 жовтня 2026 року.

Також ми писали, що завершення офіційної підтримки Windows 10 стало одним із ключових чинників переходу користувачів на Windows 11, але водночас несподівано зросла й частка Windows 7. За даними StatCounter, "сімка" продемонструвала подвоєння популярності за короткий проміжок часу.