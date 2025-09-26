Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Раптовий ріст Windows 7 — користувачі відмовляються від нових ОС

Раптовий ріст Windows 7 — користувачі відмовляються від нових ОС

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:32
Windows 7 різко зросла у 2025 році — чому користувачі повертаються
Операційна система Windows 7 на екрані монітора. Фото: кадр з відео/YouTube

Дедлайни підтримки Windows 10 підштовхнули користувачів до переходу на Windows 11, але паралельно зростає й інтерес до Windows 7. Статистика StatCounter свідчить, що частка "сімки" раптово злетіла удвічі за короткий час.

Про це пише XDA-Developers.

Реклама
Читайте також:

Чому частка Windows 7 несподівано зросла

Windows 10 завершує отримувати оновлення безпеки в жовтні, тож багато хто нарешті оновлюється до Windows 11 або купує нові ПК. За даними StatCounter, у липні цього року Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за глобальною часткою, а у вересні її показник сягнув 50,74% проти 43,09% у Windows 10.

Неочікуваним стало інше: випущена ще у 2009 році Windows 7 знову почала набирати популярність. Після тривалого "плато" її частка зросла з 2,02% у липні до 3,59% у серпні, а за останніми даними — вже до 5,2%. Якщо зіставити липневий показник з актуальним, це більш ніж 100% зростання.

Доля пользователей Windows
Частка користувачів ОС Windows станом на вересень 2025 року. Фото: StatCounter

Хоча 5,2% — скромний результат на тлі Windows 11 і 10, тенденція помітна, особливо з огляду на небажання частини користувачів переходити на найновішу версію. Водночас це не обов'язково означає свідоме "пониження" з Windows 10 до Windows 7. Якими б не були причини, приріст вражає, попри те що Microsoft припинила підтримку "сімки" ще у січні 2020 року. Втім, зарано говорити про довгостроковий тренд — сплеск може виявитися тимчасовим.

Варто враховувати обмеження самої методології. Статистика StatCounter базується на даних із трекінгового коду на понад 1,5 млрд сайтів по всьому світу, тож зростання Windows 7 може частково пояснюватися кращим "захопленням" таких пристроїв у їхній мережі останніми місяцями, а не об'єктивним збільшенням загальної кількості користувачів цієї застарілої ОС.

Нагадаємо, Microsoft працює над новими можливостями для Windows 11, зокрема тестує вбудований інструмент перевірки швидкості інтернету. Паралельно компанія оновлює дизайн і структуру деяких сторінок у розділі "Параметри".

Також ми писали, що комбінація клавіш Ctrl+Alt+Del настільки вкорінилася у використанні Windows, що без неї складно уявити роботу за комп'ютером. Водночас сам Білл Гейтс неодноразово визнавав, що цей вибір був помилковим, і навіть публічно просив вибачення за те, що саме ця послідовність стала стандартом, який він вважав незручним.

Microsoft Windows комп'ютери користувачі операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації