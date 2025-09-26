Windows 7 різко зросла у 2025 році — чому користувачі повертаються

Операційна система Windows 7 на екрані монітора. Фото: кадр з відео/YouTube

Дедлайни підтримки Windows 10 підштовхнули користувачів до переходу на Windows 11, але паралельно зростає й інтерес до Windows 7. Статистика StatCounter свідчить, що частка "сімки" раптово злетіла удвічі за короткий час.

Чому частка Windows 7 несподівано зросла

Windows 10 завершує отримувати оновлення безпеки в жовтні, тож багато хто нарешті оновлюється до Windows 11 або купує нові ПК. За даними StatCounter, у липні цього року Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за глобальною часткою, а у вересні її показник сягнув 50,74% проти 43,09% у Windows 10.

Неочікуваним стало інше: випущена ще у 2009 році Windows 7 знову почала набирати популярність. Після тривалого "плато" її частка зросла з 2,02% у липні до 3,59% у серпні, а за останніми даними — вже до 5,2%. Якщо зіставити липневий показник з актуальним, це більш ніж 100% зростання.

Частка користувачів ОС Windows станом на вересень 2025 року. Фото: StatCounter

Хоча 5,2% — скромний результат на тлі Windows 11 і 10, тенденція помітна, особливо з огляду на небажання частини користувачів переходити на найновішу версію. Водночас це не обов'язково означає свідоме "пониження" з Windows 10 до Windows 7. Якими б не були причини, приріст вражає, попри те що Microsoft припинила підтримку "сімки" ще у січні 2020 року. Втім, зарано говорити про довгостроковий тренд — сплеск може виявитися тимчасовим.

Варто враховувати обмеження самої методології. Статистика StatCounter базується на даних із трекінгового коду на понад 1,5 млрд сайтів по всьому світу, тож зростання Windows 7 може частково пояснюватися кращим "захопленням" таких пристроїв у їхній мережі останніми місяцями, а не об'єктивним збільшенням загальної кількості користувачів цієї застарілої ОС.

Нагадаємо, Microsoft працює над новими можливостями для Windows 11, зокрема тестує вбудований інструмент перевірки швидкості інтернету. Паралельно компанія оновлює дизайн і структуру деяких сторінок у розділі "Параметри".

Також ми писали, що комбінація клавіш Ctrl+Alt+Del настільки вкорінилася у використанні Windows, що без неї складно уявити роботу за комп'ютером. Водночас сам Білл Гейтс неодноразово визнавав, що цей вибір був помилковим, і навіть публічно просив вибачення за те, що саме ця послідовність стала стандартом, який він вважав незручним.