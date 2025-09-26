Неожиданное возвращение — Windows 7 снова растёт в 2025 году

Операционная система Windows 7 на экране монитора. Фото: кадр из видео/YouTube

Дедлайны поддержки Windows 10 подтолкнули пользователей к переходу на Windows 11, но параллельно растет и интерес к Windows 7. Статистика StatCounter свидетельствует, что доля "семерки" внезапно взлетела вдвое за короткое время.

Об этом пишет XDA-Developers.

Почему доля Windows 7 неожиданно выросла

Windows 10 завершает получать обновления безопасности в октябре, поэтому многие наконец обновляются до Windows 11 или покупают новые ПК. По данным StatCounter, в июле этого года Windows 11 впервые обошла Windows 10 по глобальной доле, а в сентябре ее показатель достиг 50,74% против 43,09% у Windows 10.

Неожиданным стало другое: выпущенная еще в 2009 году Windows 7 снова начала набирать популярность. После длительного "плато" ее доля выросла с 2,02% в июле до 3,59% в августе, а по последним данным — уже до 5,2%. Если сопоставить июльский показатель с актуальным, это более чем 100% рост.

Доля пользователей ОС Windows по состоянию на сентябрь 2025 года. Фото: StatCounter

Хотя 5,2% — скромный результат на фоне Windows 11 и 10, тенденция заметна, особенно учитывая нежелание части пользователей переходить на самую новую версию. В то же время это не обязательно означает сознательное "понижение" с Windows 10 до Windows 7. Какими бы ни были причины, прирост впечатляет, несмотря на то что Microsoft прекратила поддержку "семерки" еще в январе 2020 года. Впрочем, рано говорить о долгосрочном тренде — всплеск может оказаться временным.

Стоит учитывать ограничения самой методологии. Статистика StatCounter базируется на данных из трекингового кода на более 1,5 млрд сайтов по всему миру, поэтому рост Windows 7 может частично объясняться лучшим "захватом" таких устройств в их сети в последние месяцы, а не объективным увеличением общего количества пользователей этой устаревшей ОС.

Напомним, Microsoft работает над новыми возможностями для Windows 11, в частности тестирует встроенный инструмент проверки скорости интернета. Параллельно компания обновляет дизайн и структуру некоторых страниц в разделе "Параметры".

