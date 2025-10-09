Чи можна користуватися Windows 10 після 14 жовтня — відповідь експертів

На столі ноутбук з операційною системою Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 перестає отримувати оновлення безпеки: фінальний патч вийде 14 жовтня 2025 року. Не всі користувачі розуміють, чому це важливо, які ризики і як легально продовжити захист системи ще на рік.

Що буде після припинення підтримки Windows 10

Чи безпечно лишатися на Windows 10 без оновлень? Ні. Без щомісячних патчів у системі накопичуються вразливості — і з часом шанси на злам лише зростають. У перший місяць після дедлайну відчутної різниці може не бути, але далі "дір" стає більше, вони відоміші, і зловмисникам легше ними скористатися.

Добрий антивірус і розсудлива поведінка знижують ризик, але не прибирають його. Навіть дуже обережні користувачі можуть натрапити на шкідливу рекламу чи скомпрометований сайт. Якщо ПК підключений до мережі та не має оновлень безпеки, ризик з часом лише зростає. Тож оптимальний шлях для тих, хто лишається на Windows 10, — продовжити отримувати оновлення.

Як офіційно продовжити захист

Microsoft уперше відкрила ESU для звичайних користувачів, а не тільки для бізнесу. Зареєструватися можна у "Параметри" — "Оновлення Windows" (посилання на реєстрацію під кнопкою "Перевірити наявність оновлень"; потрібен акаунт Microsoft). Доступні три варіанти:

оплата 30 доларів за рік додаткових оновлень;

1 000 балів Microsoft Rewards, якщо вони у вас є;

безплатний варіант із невеликим "гачком": через застосунок Windows Backup потрібно увімкнути синхронізацію параметрів ПК до OneDrive.

Важливо: синхронізуються лише налаштування, а не ваші особисті файли (документи, фото, відео тощо). Для країн ЄЕЗ діє виняток: синхронізація параметрів не потрібна — безплатний рік оновлень отримується без цього кроку.

ESU діє до жовтня 2026 року і дає час спокійно вирішити, що робити далі. Теоретично Microsoft може подовжити програму (як це робить для бізнесу), але розраховувати на це не варто, і можливе подовження може бути вже платним.

З часом розробники менше тестуватимуть апдейти під Windows 10 — сумісність окремих застосунків може "сипатися". Великі гравці зазвичай тримають підтримку довше, але тенденція очевидна. В іграх процес іде швидше: окремі видавці вже оголосили про відмову від Windows 10 (зокрема, Capcom із Monster Hunter та Square Enix із Final Fantasy XIV). Це не про безпеку, але про зручність — оновлення ігор перевіряють під Windows 11, тож на "десятці" можуть з'являтися збої.

