Можно ли пользоваться Windows 10 после 14 октября — ответ экспертов

Windows 10 перестает получать обновления безопасности: финальный патч выйдет 14 октября 2025 года. Не все пользователи понимают, почему это важно, какие риски и как легально продлить защиту системы еще на год.

Что будет после прекращения поддержки Windows 10

Безопасно ли оставаться на Windows 10 без обновлений? Нет. Без ежемесячных патчей в системе накапливаются уязвимости — и со временем шансы на взлом только растут. В первый месяц после дедлайна ощутимой разницы может не быть, но дальше "дыр" становится больше, они более известны, и злоумышленникам легче ими воспользоваться.

Хороший антивирус и благоразумное поведение снижают риск, но не убирают его. Даже очень осторожные пользователи могут наткнуться на вредоносную рекламу или скомпрометированный сайт. Если ПК подключен к сети и не имеет обновлений безопасности, риск со временем только возрастает. Поэтому оптимальный путь для тех, кто остается на Windows 10, — продолжить получать обновления.

Как официально продлить защиту

Microsoft впервые открыла ESU для обычных пользователей, а не только для бизнеса. Зарегистрироваться можно в "Параметры" — "Обновления Windows" (ссылка на регистрацию под кнопкой "Проверить наличие обновлений"; нужен аккаунт Microsoft). Доступны три варианта:

оплата 30 долларов за год дополнительных обновлений;

1 000 баллов Microsoft Rewards, если они у вас есть;

бесплатный вариант с небольшим "крючком": через приложение Windows Backup нужно включить синхронизацию параметров ПК в OneDrive.

Важно: синхронизируются только настройки, а не ваши личные файлы (документы, фото, видео и т.д.). Для стран ЕЭЗ действует исключение: синхронизация параметров не нужна — бесплатный год обновлений получается без этого шага.

ESU действует до октября 2026 года и дает время спокойно решить, что делать дальше. Теоретически Microsoft может продлить программу (как это делает для бизнеса), но рассчитывать на это не стоит, и возможное продление может быть уже платным.

Со временем разработчики будут меньше тестировать апдейты под Windows 10 — совместимость отдельных приложений может "сыпаться". Крупные игроки обычно держат поддержку дольше, но тенденция очевидна. В играх процесс идет быстрее: отдельные издатели уже объявили об отказе от Windows 10 (в частности, Capcom с Monster Hunter и Square Enix с Final Fantasy XIV). Это не о безопасности, но об удобстве — обновления игр проверяют под Windows 11, поэтому на "десятке" могут появляться сбои.

Напомним, дедлайны завершения поддержки Windows 10 стали сигналом для миллионов пользователей — часть из них переходит на Windows 11, другие же неожиданно возвращаются к старой Windows 7. По данным StatCounter, доля "семерки" за короткий промежуток времени выросла почти вдвое.

Также мы писали, что Windows 10 официально подходит к концу своего жизненного цикла: 14 октября 2025 года Microsoft прекратит бесплатную поддержку. Это означает, что операционная система больше не будет получать обновлений безопасности, а пользователи останутся один на один с потенциальными уязвимостями.