Можно ли пользоваться Windows 10 после 14 октября — ответ экспертов

Можно ли оставаться на Windows 10 после прекращения поддержки
Windows 10 перестает получать обновления безопасности: финальный патч выйдет 14 октября 2025 года. Не все пользователи понимают, почему это важно, какие риски и как легально продлить защиту системы еще на год.
Об этом пишет TechRadar.
Что будет после прекращения поддержки Windows 10
Безопасно ли оставаться на Windows 10 без обновлений? Нет. Без ежемесячных патчей в системе накапливаются уязвимости — и со временем шансы на взлом только растут. В первый месяц после дедлайна ощутимой разницы может не быть, но дальше "дыр" становится больше, они более известны, и злоумышленникам легче ими воспользоваться.
Хороший антивирус и благоразумное поведение снижают риск, но не убирают его. Даже очень осторожные пользователи могут наткнуться на вредоносную рекламу или скомпрометированный сайт. Если ПК подключен к сети и не имеет обновлений безопасности, риск со временем только возрастает. Поэтому оптимальный путь для тех, кто остается на Windows 10, — продолжить получать обновления.
Как официально продлить защиту
Microsoft впервые открыла ESU для обычных пользователей, а не только для бизнеса. Зарегистрироваться можно в "Параметры" — "Обновления Windows" (ссылка на регистрацию под кнопкой "Проверить наличие обновлений"; нужен аккаунт Microsoft). Доступны три варианта:
- оплата 30 долларов за год дополнительных обновлений;
- 1 000 баллов Microsoft Rewards, если они у вас есть;
- бесплатный вариант с небольшим "крючком": через приложение Windows Backup нужно включить синхронизацию параметров ПК в OneDrive.
Важно: синхронизируются только настройки, а не ваши личные файлы (документы, фото, видео и т.д.). Для стран ЕЭЗ действует исключение: синхронизация параметров не нужна — бесплатный год обновлений получается без этого шага.
ESU действует до октября 2026 года и дает время спокойно решить, что делать дальше. Теоретически Microsoft может продлить программу (как это делает для бизнеса), но рассчитывать на это не стоит, и возможное продление может быть уже платным.
Со временем разработчики будут меньше тестировать апдейты под Windows 10 — совместимость отдельных приложений может "сыпаться". Крупные игроки обычно держат поддержку дольше, но тенденция очевидна. В играх процесс идет быстрее: отдельные издатели уже объявили об отказе от Windows 10 (в частности, Capcom с Monster Hunter и Square Enix с Final Fantasy XIV). Это не о безопасности, но об удобстве — обновления игр проверяют под Windows 11, поэтому на "десятке" могут появляться сбои.
Напомним, дедлайны завершения поддержки Windows 10 стали сигналом для миллионов пользователей — часть из них переходит на Windows 11, другие же неожиданно возвращаются к старой Windows 7. По данным StatCounter, доля "семерки" за короткий промежуток времени выросла почти вдвое.
Также мы писали, что Windows 10 официально подходит к концу своего жизненного цикла: 14 октября 2025 года Microsoft прекратит бесплатную поддержку. Это означает, что операционная система больше не будет получать обновлений безопасности, а пользователи останутся один на один с потенциальными уязвимостями.
