Конец поддержки Windows 10 — что делать после 14 октября 2025 года

Компьютер с операционной системой Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 достигла конца поддержки 14 октября 2025 года. С этой даты техническая помощь, обновления функций и патчи безопасности для этой системы больше не предоставляются.

Об этом говорится в официальном блоге Microsoft.

Что дальше делать пользователям Windows 10

Microsoft советует обновить имеющиеся устройства до Windows 11 — более современного, безопасного и высокоэффективного вычислительного функционала. Если компьютер соответствует минимальным требованиям и имеет право на прямое бесплатное обновление, проверить его совместимость можно в меню "Пуск" — "Настройки" — "Обновление и безопасность" — Windows Update, нажав "Проверить наличие обновлений".

Для пользователей, чьи ПК не соответствуют требованиям, компания рекомендует два варианта: приобрести новое устройство с предварительно установленной Windows 11 или временно подключиться к "Программе расширенной защиты обновлений" (Extended Security Updates, ESU) для потребителей.

ESU задумана как "мостик безопасности" на период, прежде чем пользователи перейдут на Copilot+ PC или другое новое устройство с Windows 11. По этой программе устройства на Windows 10 могут получать обновления безопасности еще до года после 14 октября 2025 года. Компания отмечает, что ESU — не постоянный вариант, а лишь временная мера.

Microsoft также предусмотрела годовой бесплатный период обновлений безопасности для тех, кто включит резервное копирование Windows и синхронизирует папку "Документы" с OneDrive — без этого обновления будут стоить 30 долларов в год или 1 000 баллов Microsoft Rewards. Для присоединения к программе необходимо, чтобы система была обновлена до версии 22H2.

Несмотря на завершение поддержки, Windows 10 остается массовой: по данным Statcounter, в сентябре 2025 года ее использовали 43% пользователей в мире, а в Украине — 54%.

Доля пользователей Windows 10 за 2021-2025 годы. Фото: Statcounter

В целом система установлена более чем на 1,4 млрд устройств. Исследования показывают, что каждый четвертый пока не планирует переходить на новую ОС, тогда как каждый седьмой рассматривает покупку нового устройства. Между тем Windows 11 стала самой популярной десктопной операционной системой почти через четыре года после релиза и за несколько месяцев до завершения поддержки Windows 10.

Напомним, Windows 10 официально прекращает получать обновления безопасности: финальный патч будет выпущен 14 октября 2025 года. После этого система останется без актуальной защиты от новых угроз, что повышает риски для данных и стабильности работы ПК.

Также мы писали, что Microsoft пересматривает правила поддержки Windows 10 в странах Европейской экономической зоны. Для пользователей из ЕЭЗ доступ к расширенным обновлениям безопасности будет бесплатным еще в течение года — до октября 2026 года.