Кінець підтримки Windows 10 — що робити після 14 жовтня 2025 року

Комп'ютер з операційною системою Windows 10. Фото: Unsplash

Windows 10 досягла кінця підтримки 14 жовтня 2025 року. Від цієї дати технічна допомога, оновлення функцій і патчі безпеки для цієї системи більше не надаються.

Про це йдеться в офіційному блозі Microsoft.

Реклама

Читайте також:

Що далі робити користувачам Windows 10

Microsoft радить оновити наявні пристрої до Windows 11 — більш сучасного, безпечного та високоефективного обчислювального функціоналу. Якщо комп'ютер відповідає мінімальним вимогам і має право на пряме безплатне оновлення, перевірити його сумісність можна у меню "Пуск" — "Налаштування" — "Оновлення та безпека" — Windows Update, натиснувши "Перевірити наявність оновлень".

Для користувачів, чиї ПК не відповідають вимогам, компанія рекомендує два варіанти: придбати новий пристрій з попередньо інстальованою Windows 11 або тимчасово під'єднатися до "Програми розширеного захисту оновлень" (Extended Security Updates, ESU) для споживачів.

ESU задумана як "місток безпеки" на період, перш ніж користувачі перейдуть на Copilot+ PC або інший новий пристрій з Windows 11. За цією програмою пристрої на Windows 10 можуть отримувати оновлення безпеки ще до року після 14 жовтня 2025 року. Компанія наголошує, що ESU — не постійний варіант, а лише тимчасовий захід.

Microsoft також передбачила річний безплатний період оновлень безпеки для тих, хто ввімкне резервне копіювання Windows і синхронізує теку "Документи" з OneDrive — без цього оновлення коштуватимуть 30 доларів на рік або 1 000 балів Microsoft Rewards. Для приєднання до програми необхідно, щоб система була оновлена до версії 22H2.

Попри завершення підтримки, Windows 10 залишається масовою: за даними Statcounter, у вересні 2025 року її використовували 43% користувачів у світі, а в Україні — 54%.

Частка користувачів Windows 10 за 2021-2025 роки. Фото: Statcounter

Загалом система встановлена більш ніж на 1,4 млрд пристроїв. Дослідження свідчать, що кожен четвертий поки не планує переходити на нову ОС, тоді як кожен сьомий розглядає купівлю нового пристрою. Тим часом Windows 11 стала найпопулярнішою десктопною операційною системою майже через чотири роки після релізу та за кілька місяців до завершення підтримки Windows 10.

Нагадаємо, Windows 10 офіційно припиняє отримувати оновлення безпеки: фінальний патч буде випущено 14 жовтня 2025 року. Після цього система залишиться без актуального захисту від нових загроз, що підвищує ризики для даних і стабільності роботи ПК.

Також ми писали, що Microsoft переглядає правила підтримки Windows 10 у країнах Європейської економічної зони. Для користувачів із ЄЕЗ доступ до розширених оновлень безпеки буде безоплатним ще протягом року — до жовтня 2026 року.