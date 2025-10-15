Відео
Україна
Не лише Windows 10 — Microsoft припинить підтримку ще однієї ОС

Не лише Windows 10 — Microsoft припинить підтримку ще однієї ОС

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:32
Кінець підтримки Windows 11 23H2 — що робити користувачам
Ноутбук з Windows 11 у користуванні. Фото: Unsplash

Windows 10 офіційно втратила підтримку 14 жовтня 2025 року. Уже наступного місяця Microsoft зупинить оновлення ще однієї популярної версії — Windows 11 23H2.

Про це йдеться на офіційному сайті Microsoft.

Читайте також:

Що саме зміниться і кого це стосується

Microsoft оголосила, що 11 листопада 2025 року припиняє обслуговування Windows 11 версії 23H2 для видань Home і Pro. Після цієї дати пристрої на цій збірці більше не отримуватимуть щомісячних патчів безпеки та попередніх оглядів оновлень — останній апдейт надійде в листопаді 2025 року. Хоча комп'ютери й надалі працюватимуть, відсутність оновлень збільшить ризики зараження вірусами, появи шкідливого ПЗ та інших атак, а з часом можливі й проблеми зі сумісністю нових драйверів і програм.

Ця зміна не торкнеться всіх одночасно: для корпоративних і освітніх клієнтів версії Enterprise, Education та IoT Enterprise отримуватимуть підтримку ще рік — до листопада 2026 року. Це дає організаціям додатковий час на планування та розгортання оновлень у своїй інфраструктурі.

Щоб зберегти захист і доступ до нових можливостей, користувачам радять перейти на новішу збірку — зокрема Windows 11 24H2 (Windows 11 2024 Update) або 25H2. Процес зазвичай запускається автоматично, коли спливає термін підтримки поточної версії, але його можна ініціювати вручну через налаштування системи. Варто враховувати, що для окремих пристроїв оновлення до 24H2 може тимчасово блокуватися "захисними" обмеженнями — вони застосовуються у разі несумісних драйверів чи софту, щоб уникнути можливих збоїв під час апдейту.

Нагадаємо, підтримка Windows 10 офіційно завершилася 14 жовтня 2025 року — після цієї дати система більше не отримуватиме оновлень безпеки. Попри різні припущення й панічні заяви у мережі, експерти закликають тверезо оцінювати ситуацію.

Також ми писали, що фінальний патч безпеки для Windows 10 вийшов 14 жовтня 2025 року. Після цього користувачі можуть або перейти на Windows 11, або скористатися офіційною програмою продовження підтримки Extended Security Updates, щоб отримувати оновлення ще протягом року.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
