Новый этап контроля — Microsoft Teams автоматически будет видеть, кто в офисе

Приложение Microsoft Teams на экране смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft готовит обновления для Teams, Microsoft 365 и Copilot с новыми инструментами производительности. Больше всего внимания привлекла функция, которая будет определять местонахождение сотрудников по подключению к корпоративному Wi-Fi, чтобы коллеги видели, где кто находится, — и это уже вызвало дискуссию о приватности.

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Когда и как это будет работать

Согласно дорожной карте Microsoft, развертывание запланировано на декабрь 2025 года. Компания описывает механику просто: статус локации в Teams будет автоматически обновляться, когда пользователь подключается к сети организации. Пока технических деталей немного: неясно, сможет ли работодатель видеть место сотрудника вне офиса (например, в кафе), ведь акцент сделан именно на офисные сети.

Обозреватели предполагают, что функция может опираться на IP-адреса, так что привычные трюки вроде подмены SSID дома не помогут. При этом Microsoft уточняет два ограничителя: администраторы должны отдельно включить возможность в среде компании, а конечные пользователи — согласиться на участие. Поддержка заявлена для Windows и macOS.

Teams с его 320 млн пользователей — один из ключевых корпоративных хабов для видеосвязи, чата, календарей и совместных документов. На фоне конкуренции с Google, Zoom и Slack Microsoft в последние годы активно наслаивает ИИ-возможности. Сколько споров вызовет "геолокационное" обновление — вопрос открытый, но подобные инструменты уже появлялись ранее: в январе 2025 года в Teams интегрировали фиксацию строительного уровня присутствия, когда пользователь подключается к офисным перифериям или "bring your own device"-комнатам. Еще одна новинка — Benchmarks — позволяет Copilot отслеживать вовлеченность в ИИ на уровне предприятия.

Напомним, после чистой установки Windows пользователи часто замечают, что система работает медленнее, а ноутбук разряжается быстрее. Чаще всего это связано с дефолтными настройками, которые запускают фоновые процессы, собирают данные и незаметно потребляют энергию и ресурсы устройства.

Также мы писали, что Windows 10 официально завершила период поддержки 14 октября 2025 года. Отныне пользователи больше не получают обновлений безопасности, новых функций или технической помощи, поэтому система постепенно становится более уязвимой к киберугрозам.