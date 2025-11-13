Microsoft "подкупает" пользователей Edge в Windows 11 — что предлагает вместо Chrome

Логотип браузера Microsoft Edge на экране смартфона. Фото: Unsplash

Поиск слова "Chrome" в Bing в Windows 11 вызывает промо-баннер с обещанием начислить до 1 300 баллов Microsoft Rewards за использование Edge. Баллы нельзя вывести деньгами, но их позволяют обменять на подарочные карты — в частности Amazon, Roblox или даже на несколько месяцев Spotify Premium, в зависимости от региона.

Об этом пишет Windows Latest.

Как работает предложение

Bing и Edge стали еще одним каналом продвижения сервисов Microsoft: при попытке загрузить Chrome появляется неотклонимое объявление "Promoted by Microsoft" с тезисом "Попробуйте Edge — заработайте 1 300 баллов Rewards". Компания подчеркивает, что баллы можно "погасить" на подарочные сертификаты или передать на благотворительность, вместо этого пользователю предлагают просто остаться в Edge.

Рекламное объявление Microsoft Edge. Фото: Windows Latest

По наблюдениям Windows Latest, подобные медийные вставки адресные: они появляются именно при запросе "Chrome", тогда как рекламы других браузеров (Opera, Firefox, Brave) не видно. Представители объединения Browser Choice Alliance (среди его участников — Google Chrome, Midori, Opera, Vivaldi и Wavebox) раскритиковали подход Microsoft, назвав его "подкупом баллами Rewards, имеющими реальную ценность", и обвинили компанию в ограничении выбора пользователей.

Параллельно Microsoft регулярно запускает другие баннеры на Bing.com, которые сравнивают Edge с Chrome. В них подчеркивается, что Edge "построен на той же технологии, что и Chrome" (Chromium), так что "сайты и функции не исчезнут", а также демонстрируется "табло преимуществ": начисление баллов Rewards, встроенный VPN и "ИИ-персонализация". При этом в рекламе не уточняется, что VPN в Edge работает на базе Cloudflare и не дает выбирать локацию, а "ИИ-персонализация" в основном сводится к генерации тем, которые меняют лишь отдельные элементы интерфейса.

В итоге Microsoft фактически предлагает "остаться на Edge и получить бонусы", аргументируя это безопасностью, совместимостью с Chromium и дополнительными функциями. Дискуссия о том, является ли это честной конкуренцией, продолжается — и, судя по частоте появления объявлений, компания не планирует сворачивать такую практику.

