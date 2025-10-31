Видео
Дата публикации 31 октября 2025 16:32
обновлено: 17:01
Chrome усиливает безопасность — Google включит для всех HTTPS-соединение в 2026 году
Логотип браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Pexels

Google включит опцию "Всегда использовать защищенные соединения" для всех пользователей Chrome в октябре 2026 года. С тех пор браузер чаще будет предупреждать об опасных подключениях при посещении публичных сайтов без HTTPS.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Что изменится и почему это важно

Chrome уже показывает сообщение "Ваше соединение не защищено", если страница с HTTPS настроена некорректно. Следующий шаг — расширить предупреждение на ресурсы, которые вообще не используют HTTPS.

Предупреждения о незащищенных HTTP-соединениях Google предложил еще в 2021 году, но тогда их нужно было включать вручную. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) шифрует трафик между браузером и сайтом, делая невозможным перехват личных данных злоумышленниками.

Сообщение про незащищенные HTTPS Google Chrome
Сообщение о незащищенном HTTP-соединении в Google Chrome. Фото: The Verge

По данным Google, сейчас HTTPS составляет около 95-99% соединений. Такой уровень использования, как отмечает компания, позволяет внедрять более жесткие меры против остальных незащищенных HTTP.

В то же время "крупнейшим источником незащищенного HTTP" остаются частные веб-сайты — получить для них сертификат HTTPS и в дальнейшем сложно. Навигация HTTP на частные ресурсы тоже рискованна, хотя обычно менее опасна, чем на публичные сайты, из-за меньшего количества способов для атаки.

Развертывание изменений будет происходить поэтапно. Сначала, в апреле 2026 года, новые предупреждения получат пользователи с включенной расширенной защитой Safe Browsing в Chrome. После этого, в октябре 2026 года, "Всегда использовать защищенные соединения" станет стандартом для всех.

Пользователи, при необходимости, смогут отключить HTTP-предупреждение — достаточно деактивировать настройки "Всегда использовать защищенные соединения".

Напомним, что самый удобный браузер на Android не всегда является самым надежным, особенно если речь идет о защите личных данных. Большинство пользователей оставляют установленный по умолчанию Google Chrome, который, несмотря на наличие встроенных инструментов безопасности и ИИ-алгоритмов обнаружения угроз, собирает значительно больше информации о вас, чем многие альтернативные решения.

Также мы писали, что если Safari на iPhone вам не подходит, скорее всего, вы перешли на Google Chrome, знакомый с компьютера и удобный благодаря глубокой интеграции с экосистемой Google. Однако такое удобство имеет обратную сторону — вы можете потерять часть функциональности, которую предлагают другие браузеры.

Google интернет безопасность Chrome браузер обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
