Google Chrome установил рекорд — какую долю рынка он удерживает

Лидерство Google Chrome только усилилось: браузер обновил собственный исторический максимум по доле рынка. Последние данные Statcounter свидетельствуют, что преимущество Chrome над другими решениями — огромное.

Об этом пишет PCWorld.

С какой долей пользователей лидирует Chrome на рынке

По совокупной статистике всех платформ — ПК, ноутбуков, смартфонов и планшетов — Chrome удерживает 71,77% рынка, что стало самым высоким результатом за всю историю существования браузера. Отрыв от конкурентов остается колоссальным и демонстрирует, что популярность продукта Google только растет.

Доля самых популярных браузеров по состоянию на сентябрь 2025 года. Фото: Statcounter

Второе место удерживает Safari с долей 13,9% — в основном благодаря пользователям iPhone. Далее следуют Microsoft Edge с 4,67%, Mozilla Firefox — 2,17%, Samsung Internet — 1,86% и Opera — 1,74%.

Для Google это позитивный сигнал и учитывая недавние антимонопольные вызовы, когда компанию фактически могли заставить продать Chrome. Несмотря на инциденты со скрытыми вредоносными расширениями и интеграцией ИИ непосредственно в браузер, пользователи не спешат отказываться от него.

Напомним, выбор браузера на Android часто сводится к самому простому решению — оставить Google Chrome, который обычно предустановлен на большинстве устройств. Хотя этот браузер имеет встроенные системы защиты, в том числе инструменты на базе ИИ для выявления угроз, он в то же время известен активным сбором персональных данных, что может стать неожиданностью для пользователей, которые ценят конфиденциальность.

Также мы писали, что Chrome удерживает лидерство среди мобильных браузеров, но его высокое энергопотребление и компромиссы в сфере приватности побуждают часть пользователей переходить на другие решения. На рынке есть несколько альтернатив, которые предлагают разный баланс между производительностью, защитой данных и дополнительными функциями, подстраиваясь под индивидуальные потребности.