Головна Технології Названо найпопулярніший браузер у світі — що обирають користувачі

Названо найпопулярніший браузер у світі — що обирають користувачі

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:41
Google Chrome встановив рекорд — яку частку ринку він утримує
Логотип браузера Google Chrome. Фото: Google

Лідерство Google Chrome лише посилилося: браузер оновив власний історичний максимум за часткою ринку. Останні дані Statcounter свідчать, що перевага Chrome над іншими рішеннями — величезна.

Про це пише PCWorld.

Читайте також:

З якою часткою користувачів лідирує Chrome на ринку

За сукупною статистикою всіх платформ — ПК, ноутбуків, смартфонів і планшетів — Chrome утримує 71,77% ринку, що стало найвищим результатом за всю історію існування браузера. Відрив від конкурентів залишається колосальним і демонструє, що популярність продукту Google тільки зростає.

Статистика лучших браузеров в мире
Частка найпопулярніших браузерів станом на вересень 2025 року. Фото: Statcounter

Друге місце утримує Safari з часткою 13,9% — переважно завдяки користувачам iPhone. Далі йдуть Microsoft Edge із 4,67%, Mozilla Firefox — 2,17%, Samsung Internet — 1,86% та Opera — 1,74%.

Для Google це позитивний сигнал і з огляду на нещодавні антимонопольні виклики, коли компанію фактично могли змусити продати Chrome. Попри інциденти з прихованими шкідливими розширеннями та інтеграцією ШІ безпосередньо в браузер, користувачі не поспішають відмовлятися від нього.

Нагадаємо, вибір браузера на Android часто зводиться до найпростішого рішення — залишити Google Chrome, який зазвичай попередньо встановлений на більшості пристроїв. Хоча цей браузер має вбудовані системи захисту, зокрема й інструменти на базі ШІ для виявлення загроз, він водночас відомий активним збором персональних даних, що може стати несподіванкою для користувачів, які цінують конфіденційність.

Також ми писали, що Chrome утримує лідерство серед мобільних браузерів, але його високе енергоспоживання й компроміси у сфері приватності спонукають частину користувачів переходити на інші рішення. На ринку є кілька альтернатив, які пропонують різний баланс між продуктивністю, захистом даних та додатковими функціями, підлаштовуючись під індивідуальні потреби.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
