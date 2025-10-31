Chrome посилює безпеку — Google увімкне для всіх HTTPS-з'єднання у 2026 році

Логотип браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Pexels

Google увімкне опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів Chrome у жовтні 2026 року. Відтоді браузер частіше попереджатиме про небезпечні підключення під час відвідування публічних сайтів без HTTPS.

Що зміниться та чому це важливо

Chrome вже показує повідомлення "Ваше з'єднання не захищене", якщо сторінка з HTTPS налаштована некоректно. Наступний крок — розширити попередження на ресурси, що взагалі не використовують HTTPS.

Попередження про незахищені HTTP-з'єднання Google запропонував ще у 2021 році, але тоді їх потрібно було вмикати вручну. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) шифрує трафік між браузером і сайтом, унеможливлюючи перехоплення особистих даних зловмисниками.

За даними Google, нині HTTPS становить близько 95-99% з'єднань. Такий рівень використання, як зазначає компанія, дозволяє впроваджувати жорсткіші заходи проти решти незахищених HTTP.

Водночас "найбільшим джерелом незахищеного HTTP" залишаються приватні вебсайти — отримати для них сертифікат HTTPS і надалі складно. Навігація HTTP на приватні ресурси теж ризикована, хоча зазвичай менш небезпечна, ніж на публічні сайти, через меншу кількість способів для атаки.

Розгортання змін відбуватиметься поетапно. Спершу, у квітні 2026 року, нові попередження отримають користувачі з увімкненим розширеним захистом Safe Browsing у Chrome. Після цього, у жовтні 2026 році, "Завжди використовувати захищені з'єднання" стане стандартом для всіх.

Користувачі, за потреби, зможуть вимкнути HTTP-попередження — достатньо деактивувати налаштування "Завжди використовувати захищені з'єднання".

