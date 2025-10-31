Відео
Україна
Chrome вводить нові попередження безпеки — що варто знати

Chrome вводить нові попередження безпеки — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 17:01
Chrome посилює безпеку — Google увімкне для всіх HTTPS-з'єднання у 2026 році
Логотип браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Pexels

Google увімкне опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів Chrome у жовтні 2026 року. Відтоді браузер частіше попереджатиме про небезпечні підключення під час відвідування публічних сайтів без HTTPS.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

Що зміниться та чому це важливо

Chrome вже показує повідомлення "Ваше з'єднання не захищене", якщо сторінка з HTTPS налаштована некоректно. Наступний крок — розширити попередження на ресурси, що взагалі не використовують HTTPS.

Попередження про незахищені HTTP-з'єднання Google запропонував ще у 2021 році, але тоді їх потрібно було вмикати вручну. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) шифрує трафік між браузером і сайтом, унеможливлюючи перехоплення особистих даних зловмисниками.

Сообщение про незащищенные HTTPS Google Chrome
Повідомлення про незахищене HTTP-з'єднання в Google Chrome. Фото: The Verge

За даними Google, нині HTTPS становить близько 95-99% з'єднань. Такий рівень використання, як зазначає компанія, дозволяє впроваджувати жорсткіші заходи проти решти незахищених HTTP.

Водночас "найбільшим джерелом незахищеного HTTP" залишаються приватні вебсайти — отримати для них сертифікат HTTPS і надалі складно. Навігація HTTP на приватні ресурси теж ризикована, хоча зазвичай менш небезпечна, ніж на публічні сайти, через меншу кількість способів для атаки.

Розгортання змін відбуватиметься поетапно. Спершу, у квітні 2026 року, нові попередження отримають користувачі з увімкненим розширеним захистом Safe Browsing у Chrome. Після цього, у жовтні 2026 році, "Завжди використовувати захищені з'єднання" стане стандартом для всіх.

Користувачі, за потреби, зможуть вимкнути HTTP-попередження — достатньо деактивувати налаштування "Завжди використовувати захищені з'єднання".

Нагадаємо, що найзручніший браузер на Android не завжди є найнадійнішим, особливо якщо йдеться про захист особистих даних. Більшість користувачів залишають встановлений за замовчуванням Google Chrome, який, попри наявність вбудованих інструментів безпеки та ШІ-алгоритмів виявлення загроз, збирає значно більше інформації про вас, ніж багато альтернативних рішень.

Також ми писали, що якщо Safari на iPhone вам не підходить, найімовірніше, ви перейшли на Google Chrome, знайомий із комп'ютера та зручний завдяки глибокій інтеграції з екосистемою Google. Однак така зручність має зворотний бік — ви можете втратити частину функціональності, яку пропонують інші браузери.

Google інтернет безпека Chrome браузер оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
